На Львівщині одужали майже 80% медиків, інфікованих коронавірусом



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Загалом на коронавірус у Львівській області захворів 591 лікар

Найбільша кількість випадків серед медиків була зафіксована у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова

Станом на 31 серпня у Львівській області від коронавірусу вилікувались 1359 медиків із 1745 зареєстрованих випадків.

Про це у вівторок, 1 вересня, повідомили у Львівській ОДА.

Зазначається, що на коронавірус захворів 591 лікар, 668 осіб із середнього медичного персоналу, 306 – молодшого медичного персоналу та 180 осіб серед іншого персоналу.

Найбільша кількість випадків серед медиків була зафіксована у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова (185 медпрацівників).

«Так, до прикладу, у Львівській обласній клінічній лікарні захворіло 125 медиків, 108 медиків у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Львівському обласному госпіталі інвалідів воєн та репресованих – 51», – зазначили в ОДА.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

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Нагадаємо, за добу 31 серпня в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.