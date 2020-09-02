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    Здоров'я

    На Львівщині одужали майже 80% медиків, інфікованих коронавірусом

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    Загалом на коронавірус у Львівській області захворів 591 лікар - На Львівщині одужали майже 80% медиків, інфікованих коронавірусом
    Загалом на коронавірус у Львівській області захворів 591 лікар

    Найбільша кількість випадків серед медиків була зафіксована у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова

    Станом на 31 серпня у Львівській області від коронавірусу вилікувались 1359 медиків із 1745 зареєстрованих випадків.

    Про це у вівторок, 1 вересня, повідомили у Львівській ОДА.

    Зазначається, що на коронавірус захворів 591 лікар, 668 осіб із середнього медичного персоналу, 306 – молодшого медичного персоналу та 180 осіб серед іншого персоналу. 

    Найбільша кількість випадків серед медиків була зафіксована у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова (185 медпрацівників).

    «Так, до прикладу, у Львівській обласній клінічній лікарні захворіло 125 медиків, 108 медиків у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Львівському обласному госпіталі інвалідів воєн та репресованих – 51», – зазначили в ОДА.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    Нагадаємо, за добу 31 серпня в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус. 

    Львівщина медицина лікар коронавірус
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