На Львівщині одужали майже 80% медиків, інфікованих коронавірусом
Найбільша кількість випадків серед медиків була зафіксована у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова
Станом на 31 серпня у Львівській області від коронавірусу вилікувались 1359 медиків із 1745 зареєстрованих випадків.
Про це у вівторок, 1 вересня, повідомили у Львівській ОДА.
Зазначається, що на коронавірус захворів 591 лікар, 668 осіб із середнього медичного персоналу, 306 – молодшого медичного персоналу та 180 осіб серед іншого персоналу.
Найбільша кількість випадків серед медиків була зафіксована у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова (185 медпрацівників).
«Так, до прикладу, у Львівській обласній клінічній лікарні захворіло 125 медиків, 108 медиків у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Львівському обласному госпіталі інвалідів воєн та репресованих – 51», – зазначили в ОДА.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.
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Всього123303
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Хворіють62896
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Одужали57802
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Померли2605
Нагадаємо, за добу 31 серпня в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.