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Аномальна спека. В Європі зафіксовано перші смерті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Аномальна спека. В Європі зафіксовано перші смерті
Температура на території західної та центральної Франції, ймовірно, перевищить 40°C
фото: Reuters (ілюстративне)

Французька влада оголосила в 49 з 96 департаментів материкової частини країни попередження першого рівня небезпеки для життя

Західна Європа переживає жорстоку спеку, яка, за прогнозами, поб’є температурні рекорди: у половині Франції оголошено червоний рівень небезпеки, у Бельгії порушено залізничне сполучення, а в Іспанії та Німеччині скасовано або перенесено спортивні заходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Ситуація у Франції

У понеділок французька влада оголосила в 49 з 96 департаментів материкової частини країни попередження першого рівня про небезпеку для життя, закликавши 35 млн людей дотримуватися «абсолютної пильності», часто пити воду, уникати будь-яких фізичних навантажень та не перебувати під прямими сонячними променями. Ще 40 департаментів перебували на рівні другої – помаранчевої тривоги.

За даними національної метеорологічної служби Météo-France, температура на території західної та центральної Франції, ймовірно, перевищить 40°C в понеділок.

У південно-західному регіоні Жиронда місцеві чиновники заявили, що смерть трьох людей у неділю, віком від 80 до 95 років, частково була спричинена сильною спекою.

Також у понеділок по всій країні було закрито понад 800 шкіл, а ще 1 800 перенесли заняття, щоб учні могли піти додому раніше. Кожен десятий регіональний поїзд у околицях Парижа було скасовано через побоювання щодо стану рухомого складу та колій.

Іспанія

Іспанія оголосила про першу офіційну спеку цього року, яка триватиме з неділі до середи, причому в деяких районах прогнозується підвищення температури до 44°C. У Мадриді було скасовано публічний перегляд матчу національної збірної з футболу проти Саудівської Аравії в рамках чемпіонату світу.

Державна метеорологічна служба Aemet у неділю попередила про «надзвичайно високі» для цієї пори року денні та нічні температури. «Температура почне знижуватися у четвер, але спека залишатиметься інтенсивною», – йшлося у повідомленні.

Німеччина

У Німеччині організатори призупинили фінал тенісного турніру Berlin Open і евакуювали всіх з місця проведення заходу через сильні грози, оскільки температура в столиці Німеччини у вихідні перевищила 30°C.

Бельгія

Температура в Бельгії, яка у неділю перевищила 30°C, стане «найвищою за всю історію спостережень», заявив Девід Дехенау, керівник відділу прогнозування метеорологічного інституту IRM. Деякі поїзди в години пік було скасовано, щоб зменшити ризик поломок.

Велика Британія

У Великій Британії національна метеорологічна служба Met Office оголосила попередження про «екстремальну спеку» для більшої частини південної Англії та деяких районів Уельсу з понеділка по четвер, прогнозуючи температуру 38°C. Поточний рекорд для червня становить 35,6°C і був встановлений у 1976 році.

Нагадаємо, країни Західної Європи вже найближчими днями можуть зіткнутися з різким підвищенням температури повітря. В окремих регіонах Іспанії, Португалії та Франції стовпчики термометрів можуть піднятися до 45°C. Чи загрожує Україні така нестерпна спека, розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

До слова, прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню превентивно заборонив вживання алкоголю під час щорічного фестивалю Fête de la Musique та інших масових заходів у цих 35 регіонах. Також столична влада Парижа дозволила міським паркам працювати цілодобово, аби люди могли рятуватися від задухи вночі.

Зауважимо, що 22 червня у Шевченківському районі столиці 50-річний чоловік раптово знепритомнів та впав посеред вулиці. Перехожому, якому стало зле на тлі 30-градусної спеки в місті, знадобилася екстрена домедична допомога.

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Теги: спека погода Європа

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