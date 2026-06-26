Спека до 35° і пожежна небезпека в Україні: погода на 26 червня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 25–27° тепла

У п'ятницю, 26 червня, в Україні переважно без опадів, на заході та півдні спека сягне 32–35°, водночас зростає пожежна небезпека. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Синоптична ситуація в Україні поки не зазнає відчутних змін. Погоду без опадів у більшості областей формуватиме поле підвищеного тиску та досить тепла повітряна маса, яка повільно поширюється із заходу. Поки переважають потоки північного напрямку, тому найжаркішу погоду синоптики прогнозують у західних та більшості південних областей. У південній частині, східних і Вінницькій областях вдень за рахунок нестійкості атмосфери місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози.

Вітер північний, північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 13–18°, на півдні країни та Закарпатті до 21°; вдень 23–28°, у західних і більшості південних областей до 32°, на Закарпатті місцями сильна спека до 35°.

Пожежна небезпека

26–28 червня у більшості областей країни оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, на Київщині погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання – відкритого вогню.

У п'ятницю, 26 червня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 13–18°, вдень 23–28°; у Києві вночі 16–18°, вдень 25–27°.

Нагадаємо, в Україну насувається аномальна спека: синоптики прогнозують, що після нещодавніх гроз погода кардинально зміниться, а температура у країні перевищить +30°.

На тлі зростання спеки медики нагадують, як пережити екстремальну температуру без шкоди для здоров'я.