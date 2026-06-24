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Блекаут дістався Франції. Через аномальну спеку частина країни залишилася без світла

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Блекаут дістався Франції. Через аномальну спеку частина країни залишилася без світла
Рекордна спека паралізувала частину Європи
фото: Reuters

У країні фіксують відключення електроенергії, закривають школи та запроваджують надзвичайні обмеження через хвилю рекордної спеки

Франція зіткнулася з масштабними перебоями в електропостачанні на тлі аномальної спеки, яка охопила значну частину Західної Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Через перевантаження енергосистеми та аварію на трансформаторному обладнанні тисячі домогосподарств на півночі країни залишилися без світла. Французька влада повідомила, що пріоритетом під час відновлення електропостачання стали лікарні, будинки для літніх людей та інші критично важливі об’єкти. Для соціальних установ оперативно доставляють генератори.

Через спеку у Франції оголосили найвищий рівень небезпеки одразу в десятках департаментів. Майже 850 шкіл тимчасово припинили роботу, а в окремих регіонах запроваджено додаткові обмеження для населення. За даними місцевої влади, жертвами екстремальної погоди вже стали щонайменше троє людей.

Синоптики попереджають, що найближчими днями температура повітря в окремих районах Франції може сягнути +43°C. Подібна ситуація спостерігається й в інших країнах Європи. В Іспанії та Португалії стовпчики термометрів піднімаються до +44°C, у Німеччині прогнозують до +38°C, а у Великій Британії через спеку вже запровадили надзвичайні попередження для населення.

Метеорологи зазначають, що нинішня хвиля спеки нагадує погодну аномалію 2003 року, яка стала однією з найсмертоносніших в історії Європи. За оцінками експертів, високі температури можуть зберігатися ще кілька днів.

Нагадаємо, що уже на початку наступного тижня, з 29 червня в більшості областей синоптики та популярні метеосервіси прогнозують справжню літню спеку та повернення 30-градусної спеки в Україну.

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Теги: блекаут Франція спека

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