Синоптики розповіли, коли українцям чекати максимальної спеки

В Україні тримається загальна тенденція до підвищення температури

В Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня, пише «Главком».

У інтерв'ю виданню Oboz.ua синоптикиня Наталія Птуха розповіла: наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів.

«Найспекотніше буде у західних областях – місцями температура може піднятися до +35 градусів і навіть трохи вище. Водночас схід України залишиться під впливом хмарної погоди з локальними дощами. Там денні максимуми будуть нижчими – близько +23…+28 градусів», – попередила Птуха.

Загальна тенденція – до підвищення температури

Синоптикиня зазначила, що тепле повітря з Європи прийде в Україну у зміненому вигляді, адже атмосферні процеси постійно рухаються та змінюються. Проте загальна тенденція – до підвищення температури.

«За попередніми прогнозами, наступний тиждень буде значно теплішим за поточний: у багатьох регіонах очікується понад +30 градусів. Водночас прогнозів із температурою близько +40 градусів наразі немає – їх можливість уточнюватимуть ближче до кінця тижня», - дадала синоптикиня.

За попереднім прогнозом «Укргідрометцентру» найближчими днями позначка на стовпчику термометра коливатиметься від +18 вночі до +29 вдень, а вже в неділю спека різко «підкрутить градусів». Добовий максимум в неділю сягне до 34 вище нуля і зростатиме до пенеділка. Водночас, інші сервіси прогнозують вищу температуру.

З понеділка спека може стати аномальною Скрін популярного додатка погоди

Нагадаємо, країни Західної Європи цими днями стикаються з різким підвищенням температури повітря. В окремих регіонах Іспанії, Португалії та Франції стовпчики термометрів можуть піднятися до 45°C.

Аномальна хвиля спеки, яка охопила значну частину Європи, вже призвела щонайменше до 18 смертей у Франції. Високі температури встановлюють нові рекорди, а влада низки країн запроваджує додаткові заходи безпеки через загрозу для здоров’я населення.