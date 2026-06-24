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Синоптики розповіли, коли українцям чекати максимальної спеки

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Синоптики розповіли, коли українцям чекати максимальної спеки
Добовий максимум в неділю сягне до 34 вище нуля
фото: glavcom.ua

В Україні тримається загальна тенденція до підвищення температури

В Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня, пише «Главком».

У інтерв'ю виданню Oboz.ua синоптикиня Наталія Птуха розповіла: наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів.

«Найспекотніше буде у західних областях – місцями температура може піднятися до +35 градусів і навіть трохи вище. Водночас схід України залишиться під впливом хмарної погоди з локальними дощами. Там денні максимуми будуть нижчими – близько +23…+28 градусів», – попередила Птуха.

Загальна тенденція – до підвищення температури

Синоптикиня зазначила, що тепле повітря з Європи прийде в Україну у зміненому вигляді, адже атмосферні процеси постійно рухаються та змінюються. Проте загальна тенденція – до підвищення температури.

«За попередніми прогнозами, наступний тиждень буде значно теплішим за поточний: у багатьох регіонах очікується понад +30 градусів. Водночас прогнозів із температурою близько +40 градусів наразі немає – їх можливість уточнюватимуть ближче до кінця тижня», - дадала синоптикиня.

За попереднім прогнозом «Укргідрометцентру» найближчими днями позначка на стовпчику термометра коливатиметься від +18 вночі до +29 вдень, а вже в неділю спека різко «підкрутить градусів». Добовий максимум в неділю сягне до 34 вище нуля і зростатиме до пенеділка. Водночас, інші сервіси прогнозують вищу температуру.

З понеділка спека може стати аномальною
З понеділка спека може стати аномальною
Скрін популярного додатка погоди
Синоптики розповіли, коли українцям чекати максимальної спеки фото 1

Нагадаємо, країни Західної Європи цими днями стикаються з різким підвищенням температури повітря. В окремих регіонах Іспанії, Португалії та Франції стовпчики термометрів можуть піднятися до 45°C.

Аномальна хвиля спеки, яка охопила значну частину Європи, вже призвела щонайменше до 18 смертей у Франції. Високі температури встановлюють нові рекорди, а влада низки країн запроваджує додаткові заходи безпеки через загрозу для здоров’я населення. 

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Теги: прогноз погоди спека погода синоптик

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