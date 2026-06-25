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Спека в Європі побила рекорди і забрала понад 40 людей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Спека в Європі побила рекорди і забрала понад 40 людей
У містечку Паллюо термометр показав 43,8°C – найвище за всю історію спостережень у Франції
фото з відкритих джерел

CNN: у Франції зафіксували найспекотніший день в історії, Британія тричі за добу оновила червневий рекорд

Хвиля екстремальної спеки в Європі встановила нові рекорди і забрала щонайменше 40 людей – усі вони втопилися у водоймах, шукаючи рятунку від нестерпної спеки з 18 червня. Четвер, 25 червня, синоптики називають найгіршим днем цієї хвилі спеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Франція: найспекотніший день в історії

Середа, 24 червня, стала для Франції найспекотнішим днем за всю історію метеоспостережень – середньодобова температура по країні сягнула 30°C, перевищивши рекорд попереднього дня. У містечку Паллюо за 450 кілометрів від Парижа термометр показав 43,8°C. Влада оголосила червоний рівень небезпеки для 72 департаментів – з полудня четверга.

Президент Еммануель Макрон скликав спеціальний міжурядовий кризовий штаб, залучено близько 250 тисяч рятувальників по всій країні. Компанія SNCF скасувала понад 70 потягів, а майже 850 шкіл зачинено.

Британія: рекорд, який тримався 50 років, змінився тричі за один день

Велика Британія тричі оновила червневий температурний рекорд протягом однієї доби – фінальна позначка зупинилася на 36,1°C у приморському місті Госпорт у графстві Гемпшир. Попередній рекорд – 35,6°C – протримався з 1976 року рівно 50 років. Тоді, під час знаменитої посухи, гинули врожаї, злетіли ціни на продукти й сотні людей померли від спеки. Метеослужба Met Office попередила: «Ми ще не закінчили» – і зберегла червоні попередження на четвер.

Іспанія, Німеччина – і град у Римі

В Іспанії четвер обіцяє до 44°C у річкових долинах. Влада скасувала офіційний перегляд матчу ЧС-2026 на великому екрані в Мадриді. Ціни на електроенергію в Німеччині у пікові вечірні години сягнули 545 євро за мегават-годину – найвище з червня 2024 року.

Тим часом Рим уник спеки по-своєму: на місто несподівано впав великий град. Спека і хмари – не взаємовиключні явища: аномальне тепло подекуди саме провокує грози з градом.

Спека в Європі побила рекорди і забрала понад 40 людей фото 1
фото з відкритих джерел

Коли чекати кінця

Французькі метеорологи порівнюють цей епізод із хвилею 2003 року, яка забрала майже 15 тисяч людей. Зниження температури очікується лише наприкінці тижня – поступово й залежно від регіону. До того часу Франція переживатиме «тропічні ночі», коли навіть вночі термометр не опускатиметься нижче 27°C.

Що чекає Україну

Поки Західна Європа смажиться, сьогодні в Україні до 32°C із грозами на півдні. Проте, за даними синоптиків, справжня спека прийде з 29 червня – більшість областей накриє 30-градусна хвиля тепла.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що 23 червня від наслідків спеки у Франції загинули щонайменше 18 людей, серед них – двоє малолітніх дітей, яких знайшли непритомними в автомобілі. Раніше через перевантаження енергосистеми частина Франції залишилася без світла.

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Теги: Еммануель Макрон продукти Європа Франція Німеччина Велика Британія рекорд місто погода влада Україна спека

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