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У Києві через 30-градусну спеку перехожий знепритомнів посеред вулиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві через 30-градусну спеку перехожий знепритомнів посеред вулиці
Правоохоронці миттєво підбігли до чоловіка, оцінили його стан та розпочали невідкладні заходи
фото: Національна поліція України

Правоохоронці, що опинилися неподалік, зупинили кровотечу, яку чоловік дістав під час падіння

У понеділок, 22 червня, у Шевченківському районі столиці 50-річний чоловік раптово знепритомнів та впав посеред вулиці. Перехожому, якому стало зле на тлі 30-градусної спеки в місті, знадобилася екстрена домедична допомога. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався під час патрулювання середмістя. Оперативник Шевченківського управління поліції Олександр Гавриш та офіцер Національної академії внутрішніх справ Дмитро Маргара помітили, як перехожий, що сидів на лавці, зненацька знепритомнів і впав на землю.

Правоохоронці миттєво підбігли до чоловіка, оцінили його стан та розпочали невідкладні заходи: забезпечили прохідність дихальних шляхів за допомогою спеціального повітроводу та зупинили кровотечу, яку він дістав під час падіння.

Паралельно на місце події викликали бригаду швидкої медичної допомоги. До приїзду медиків поліцейські перебували поруч із постраждалим та контролювали його життєві показники. 50-річного киянина передали лікарям, наразі його життю нічого не загрожує.

Медики закликають киян бути обережними під час перебування на вулиці у спекотні дні, мати при собі воду, носити головні убори та уникати тривалого перебування на прямому сонці в пікові години.

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Теги: Київ спека

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