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У Львові вирує негода. Вітер зніс дах районної адміністрації (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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У Львові вирує негода. Вітер зніс дах районної адміністрації (фото, відео)
Покрівля Шевченківської адміністрації впала на припарковані автомобілі
фото: Львівська міська рада

Місто накрила потужна гроза, шквальний вітер валить дерева

Негода наробила лиха у Львові. Від сильного вітру знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посилання на Львівську міську раду та мера Львова Андрія Садового.

Покрівля Шевченківської адміністрації впала на припарковані автомобілі. Також через негоду побило вікна у будівлі на поверхах. Коли негода закінчиться, комунальники почнуть ліквідовувати наслідки.

«Отримуємо інформацію про підтоплення та пошкодження у різних частинах міста. Маємо повідомлення про повалені дерева на вулицях Коперника та Єфремова. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус. Біля церкви Святого Юра також впало дерево, пошкодивши контактну мережу», – йдеться в повідомленні міськради.

Крім того, є обриви контактної мережі на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола – Липинського, на перехресті Степана Бандери – Коперника та біля зупинки «Соборна» на вулиці Івана Франка. На Липинського також тимчасово відключена напруга. На перехресті Варшавська – Тунельна впав світлофор.

Мер Садовий повідомив про потужну грозу у Львові та закликав містян бути максимально обережними: «Не ховайтеся під деревами, не наближайтеся до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій».

За його словами, щойно погода дозволить – міські служби розпочнуть ліквідацію наслідків негоди.

«Якщо бачите повалені дерева, обірвані дроти чи інші небезпечні ситуації, повідомляйте на Гарячу лінію міста 15-80», – додав міський голова.

До того ж через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9. Після того, як комунальники приберуть повалені дерева та відновлять контактну мережу, рух трамваїв буде відновлено.

Нагадаємо, що в найближчі дві години з утриманням до кінця доби 29 червня у Києві та Київській області очікуються грози. Через негоду оголошено І (жовтий) рівень небезпечності, а погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

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Теги: гроза вітер негода Львів

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