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В Україну суне негода: оголошено штормове попередження

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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В Україну суне негода: оголошено штормове попередження
До кінця дня у західних та північних регіонах очікуються грози
фото: glavcom.ua

«Укргідрометцентр» попередив про сильні грози, град та шквали в Україні

Україну «накриває» хвиля негоди. «Укргідрометцентр» оголосив штормове попередження: найближчим часом та до кінця доби 22 червня у Києві, а також у західних і північних областях очікуються сильні грози, пише «Главком».

За прогнозами синоптиків, погіршення погоди триватиме й надалі. Уже 23 червня зона активних атмосферних процесів розшириться та охопить значну частину території країни.

Де очікувати негоду 23 червня

У вівторок грозовий фронт пройде через південні області, більшість західних регіонів та центральну частину України. У цих районах прогнозують:

  • сильні грози;
  • місцями град;
  • пориви шквального вітру до 15–20 м/с.
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 червня у західних та північних областях, 23 червня вдень у південній частині, більшості західних та центральних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 червня у західних та північних областях, 23 червня вдень у південній частині, більшості західних та центральних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с
Скриншот: веб-сайт Укргідрометцентр

Через складні погодні умови оголошено жовтий рівень небезпечності. Фахівці попереджають, що сильні зливи та вітер можуть вплинути на роботу міської інфраструктури й повсякденне життя людей.

Серед можливих наслідків:

  • ускладнення руху транспорту через підтоплення та зливи;
  • аварійні ситуації на лініях електропередач;
  • перебої у роботі енергетичних об’єктів;
  • тимчасове призупинення будівельних і комунальних робіт просто неба.

Синоптики закликають громадян бути обережними під час негоди. Водіям рекомендують знижувати швидкість та уважно стежити за ситуацією на дорогах. Також радять не залишати автомобілі під деревами чи рекламними конструкціями, а під час сильного вітру та грози — перебувати у безпечних місцях.

Раніше «Главком» писав, що у понеділок, 22 червня, у Шевченківському районі столиці 50-річний чоловік раптово знепритомнів та впав посеред вулиці. Перехожому, якому стало зле на тлі 30-градусної спеки в місті, знадобилася екстрена домедична допомога. 

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Теги: Укргідрометцентр вітер негода фронт

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