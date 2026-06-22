Матч збірної Франції на Чемпіонаті світу опинився під загрозою зриву

Нефутбольні сили готові втрутитися в перебіг подій на Мундіалі

Поєдинок між національною командою Франції та збірною Іраку на груповому етапі Чемпіонату світу 2026 можуть зірвати несприятливі погодні умови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMC Sport.

Матч прийме Філадельфія. Синоптики прогнозують для американського міста грозу та зливи. Вони можуть завадити поєдинку. Окрім того, в Сполучених Штатах діють обмеження на проведення спортивних подій на відкритому повітрі під час загрози блискавок.

Якщо удар зафіксують в радіусі орієнтовно 13 км від стадіону, то матч обов'язково зупинять на 30 хвилин. Кожен наступний випадок блискавки розпочинатиме відлік паузи заново. Торік за цим же протоколом перервали та відклали кілька матчів Клубного чемпіонату світу.

Матч Франція – Ірак запланований на понеділок, 22 червня. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о півночі за київським часом. Поєдинок відбудеться на арені «Лінкольн Файненшл Філд».

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

матч-відкриття,

два чвертьфінали,

обидва півфінали,

поєдинок за третє місце,

фінал.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Нагадаємо, раніше збірна Кюрасао втримала нічию з Еквадором на ЧС-2026. Острівна команда набрала перші очки в історії на Мундіалі. У першому турі підопічні Діка Адвоката програли збірній Німеччини.