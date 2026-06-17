Українська компанія розробила ракету: летить зі стратосфери і стійка до РЕБ

Center of Innovative Technologies Program: ракета Dart скидається з висоти 12–18 км і вже готується до кодифікації в Міноборони

Українська компанія Center of Innovative Technologies Program створила ракету Dart для запуску зі стратосферних аеростатів – з висоти від 12 до 18 кілометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мілітарний.

Як працює Dart

Ракета наводиться за допомогою навігаційної системи. На висоті близько шести кілометрів навігація вимикається: вмикається твердопаливний двигун, і далі Dart летить до цілі без зміни курсу. Саме відключення систем на фінальній ділянці позбавляє ворожі засоби радіоелектронної боротьби будь-якого впливу на ракету. Точність активації та стабільність траєкторії забезпечують спеціальні сервоприводи.

Запуск української ракети DART Рендер: Center of Innovative Technologies Program

Технічні характеристики

Dart має довжину 1,84 метра і важить 13 кілограмів. Маса бойової частини – від 3,5 до 10 кілограмів залежно від конфігурації. До її складу входять уражаючі елементи з графіту – матеріалу, який при влученні в енергетичну інфраструктуру здатний виводити з ладу трансформатори та розподільчі станції без руйнування конструкцій.

Аеростати компанія не виробляє. «Аеростати – це вже не наша розробка, а партнерська», – зазначили у Center of Innovative Technologies Program.

Українська ракета DART Рендер: Center of Innovative Technologies Program

Аеростати як платформа

Стратосферні аеростати – це безпілотні апарати легшого за повітря типу, що піднімаються на висоту 12–20 кілометрів, вище зони дії більшості засобів ППО. Вони можуть тривалий час утримуватися над заданим районом і слугувати платформою для скидання боєприпасів, розвідки або ретрансляції сигналу. На відміну від літаків і дронів, аеростати майже не випромінюють тепла й мають мінімальну радіолокаційну сигнатуру, що ускладнює їх виявлення та знищення.

Плани розробників

Найближчим часом Dart проходитиме кодифікацію в Міністерстві оборони України. На базі цієї ракети розробники планують створити балістичну ракету та ракету класу «земля – повітря».

Нагадаємо, Україна активно розвиває власне ракетне виробництво. У лютому «Главком» повідомляв, що в Україні вперше випробували нову балістичну ракету FP-7. До слова, Росія також вивчає можливості аеростатів як носіїв зброї – «Главком» писав про ці плани раніше.