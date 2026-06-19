В Україні потепліє до 27°, зростає пожежна небезпека: погода на 19 червня

Вдень у столиці синоптики обіцяють 25–27° тепла

У п'ятницю, 19 червня, в Україні переважно без опадів, температура поступово підвищується, проте у кількох областях зростає пожежна небезпека. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Погоду в Україні визначатиме поле слабко підвищеного тиску, що поширюється із Західної Європи. Тиск дещо зростатиме, лише на південно-східну частину країни ще впливатиме атмосферний фронт. На висотах над територією все ще тримається прохолодна волога повітряна маса з північних широт. За такої ситуації на більшій частині території опадів не прогнозується, лише на південному сході, а вдень і в більшості західних та північних областей місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, на півдні та південному сході країни північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 11–16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 22–27°.

Пожежна небезпека

Укргідрометцентр попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 19–21 червня він діятиме у Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму, а 20–21 червня – ще й у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській та Одеській областях.

У п'ятницю, 19 червня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 11–16°, вдень 22–27°; у Києві вночі 13–15°, вдень 25–27°.

Нагадаємо, цього тижня в Україні синоптики прогнозують тепло з поступовим підвищенням температури, хоча окремі регіони ще тримаються під впливом атмосферних фронтів.

Тим часом у кількох країнах світу метеорологи прогнозують спеку до 45° – Україна поки залишається осторонь таких аномалій.