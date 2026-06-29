Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Гендиректор Yasno закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Гендиректор Yasno закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими
фото: dtek.com (ілюстративне)

Коваленко: У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему

Через підвищення температури найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Про це попередив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, інформує «Главком».

«Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне – різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему. І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження», – йдеться у повідомленні.

Гендиректор Yasno закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими фото 1

Коваленко підкреслив, що спека є серйозним випробуванням для обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни і пережило численні атаки.

«Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі», – наголосив гендиректор Yasno.

Сергій Коваленко підсумував: «Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими».

Нагадаємо, аномальна спека в Європі з 21 червня стала причиною смерті понад 1300 людей.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

Читайте також:

Теги: енергетика відключення світла спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Косів вірить, що вся тимчасово окупована територія України разом із Кримом повернеться до складу України
Один із творців української Конституції спрогнозував подальшу долю Криму і самої Росії
27 червня, 17:48
Попри численні пропозиції щодо вирішення проблеми, заборгованість на балансуючому ринку енергетики продовжує зростати, заявляє Орлова
40 млрд винні «Укренерго», ще 20 млрд винне «Укренерго». Експертка описала боргову проблему балансуючого ринку
27 червня, 17:15
Мешканцям столиці та області радять заздалегідь підготуватися до температурного піка
На Київщину йде аномальна спека до 38 градусів: синоптики оголосили попередження
26 червня, 13:10
Водії великовагового транспорту можуть перечекати спекотний період на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки вздовж доріг
Через спеку у Києві обмежено рух вантажного транспорту: деталі заборони
23 червня, 09:03
Сили оборони атакували Крим
У Севастополі введено графік відключення світла
21 червня, 11:12
У Франції ситуація зі спекою є найбільш загрозливою
У Франції введено обмеження на вживання алкоголю
21 червня, 05:31
До кінця 2027 року в Україні планують ввести понад 1,5 ГВт нових потужностей
Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації до понад 1,5 ГВт
16 червня, 10:27
Енергетики не постраждали
Росіяни атакували дроном автомобіль енергетиків на Харківщині
10 червня, 10:15
Тиск і вологість зазнаватимуть коливань
Спека на півдні і грози на півночі: погода в Україні на 9 червня 2026 року
9 червня, 05:59

Суспільство

Гендиректор Yasno закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими
Гендиректор Yasno закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
У Кам’янці-Подільському в День Конституції відкрили пам’ятник полковнику армії УНР
У Кам’янці-Подільському в День Конституції відкрили пам’ятник полковнику армії УНР
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 29 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 червня 2026: традиції та молитва
Закривали у труні та морили голодом. Росіяни змусили мелітопольця зізнатися у шпигунстві
Закривали у труні та морили голодом. Росіяни змусили мелітопольця зізнатися у шпигунстві

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua