Гендиректор Yasno закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими

Коваленко: У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему

Через підвищення температури найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Про це попередив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, інформує «Главком».

«Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне – різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему. І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження», – йдеться у повідомленні.

Коваленко підкреслив, що спека є серйозним випробуванням для обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни і пережило численні атаки.

«Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі», – наголосив гендиректор Yasno.

Сергій Коваленко підсумував: «Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими».

Нагадаємо, аномальна спека в Європі з 21 червня стала причиною смерті понад 1300 людей.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.