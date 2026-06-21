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У Франції введено обмеження на вживання алкоголю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Франції введено обмеження на вживання алкоголю
У Франції ситуація зі спекою є найбільш загрозливою
фото: AP

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заборонив вживання алкоголю під час щорічного фестивалю Fête de la Musique та інших масових заходів через сильну спеку

Європейські країни потерпають від потужної хвилі екстремальної спеки, яка наближається до рекордних показників та змушує уряди запроваджувати жорсткі обмеження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У Франції ситуація є найбільш загрозливою: у неділю в 35 із 96 департаментів країни очікується оголошення найвищого (червоного) рівня небезпеки. Стовпчики термометрів на території від південного заходу через Паризький регіон до Бургундії піднімуться до 39-40 градусів, а подекуди сягнуть 41 градуса за Цельсієм. Після термінової наради прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню превентивно заборонив вживання алкоголю під час щорічного фестивалю Fête de la Musique та інших масових заходів у цих 35 регіонах. Також столична влада Парижа дозволила міським паркам працювати цілодобово, аби люди могли рятуватися від задухи вночі.

Fête de la Musique (у перекладі з французької – «Свято музики», також відомий як Всесвітній день музики) – це щорічний міжнародний музичний фестиваль, який відзначається щороку 21 червня, у день літнього сонцестояння.

Масштабні попередження оголошено і в більшості регіонів Німеччини, де температура наближається до 38 градусів. Німецька метеорологічна служба DWD попередила, що поєднання такої спеки та високої вологості загрожує сильними грозами. Своєю чергою, в Італії повітря прогрілося до 36-37 градусів, що ускладнює життя місцевих жителів та туристів. У Римі відвідувачі Колізею змушені стояти у чергах під палючим сонцем або шукати прохолоду в підземних приміщеннях під залишками храму Клавдія, а в Болоньї люди масово збираються біля фонтану Нептуна та ховаються в тіні міських аркад.

В Іспанії через аномальні температури футбольна федерація ухвалила рішення закрити фан-зону з великими екранами на площі Колонна у Мадриді. Через це вболівальники змушені шукати інші локації для перегляду матчу чемпіонату світу між збірними Іспанії та Саудівської Аравії. При цьому самі футболісти змагатимуться на кондиціонованому стадіоні в Атланті, який частково функціонує на сонячній енергії.

Науковці наголошують, що через зміну клімату такі хвилі спеки в Європі стають дедалі частішими та інтенсивнішими, створюючи ризики для здоров’я та додаткові економічні проблеми. Наслідки негоди вже викликають занепокоєння у фінансовому секторі: голова Банку Франції Еммануель Мулен зазначив, що у короткостроковій перспективі ефект є неоднозначним через одночасне падіння продуктивності праці та зростання споживання енергії, проте в середньостроковій перспективі спека однозначно негативно впливає на загальну економічну активність.

Як відомо, на вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода. 

Зазначається, що 20-21 червня переважно без опадів, лише 20 червня вдень на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ.

Теги: Європа Франція алкоголь спека

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