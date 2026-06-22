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Гроза, град та шквали: на Київ та область насувається негода

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Гроза, град та шквали: на Київ та область насувається негода
Мешканців столиці та регіону закликають бути обережними, під час негоди триматися подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.
фото: glavcom.ua

Синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпечності

У найближчий час та до кінця доби 22 червня у Києві та Київській області очікується гроза, в окремих районах області можливі град та шквали вітру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпечності. За прогнозами метеорологів, пориви вітру в окремих районах Київщини сягатимуть 15-20 м/с.

Фахівці попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах, а також до збоїв у роботі комунальних, енергетичних та будівельних підприємств.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м.Київ
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Мешканців столиці та регіону закликають бути обережними, під час негоди триматися подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Нагадаємо, Україну «накриває» хвиля негоди. «Укргідрометцентр» оголосив штормове попередження: найближчим часом та до кінця доби 22 червня у Києві, а також у західних і північних областях очікуються сильні грози. За прогнозами синоптиків, погіршення погоди триватиме й надалі. Уже 23 червня зона активних атмосферних процесів розшириться та охопить значну частину території країни.

Раніше «Главком» писав, що у понеділок, 22 червня, у Шевченківському районі столиці 50-річний чоловік раптово знепритомнів та впав посеред вулиці. Перехожому, якому стало зле на тлі 30-градусної спеки в місті, знадобилася екстрена домедична допомога. 

 

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Теги: Київ негода гроза

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