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Синоптикиня Діденко розповіла, коли чекати дощу

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Синоптикиня Діденко розповіла, коли чекати дощу
В Україні інтенсивна спека триматиметься ще кілька днів
фото: glavcom.ua

Наталка Діденко спрогнозувала, коли стане менш спекотно

В Україні утримається спекотна погода з локальними грозовими дощами, пише «Главком», опираючись на актуальний прогноз синоптикині Наталки Діденко.

Червень завершується аномально високими температурами

У західних областях очікується спека до +33…+38°, на півночі – +30…+34°, у центральних регіонах – +30…+35°, на сході – +26…+29°, на півдні – +30…+35°. На Сумщині буде дещо прохолодніше – +27…+29°.

Короткочасні дощі з грозами 30 червня ймовірні вночі в центральних областях, а вдень та ближче до вечора – на крайньому заході України. 

«Більша частина території України належатиме завтра сухій погоді», – зауважила синоптикиня.

Окремо зазначається, що вже ввечері 29 червня грозові дощі можуть пройти на півночі, заході та місцями в центральних регіонах. У Києві також прогнозують вечірню грозу зі шквалистим вітром, тоді як 30 червня у столиці буде сухо та спекотно – до +34°.

Синоптикиня розповіла, коли чекати прохолоди

За словами Діденко, інтенсивна спека триматиметься ще кілька днів: її послаблення очікується 2 липня на заході, а 3-4 липня – на решті території України.

«Підбирайте відпочинок, якщо плануєте, в Україні, бо дошкульна спека скоро послабне, а навколишня краса – всюдисуща і цілюща», – додала вона.

Також, обираючи відпочинок варто врахувати і сонячну актиність. «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес.

Раніше «Главком» підготував прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9.

У понеділок, 29 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям. У вівторок, 30 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.

Також «Главком» писав, що, за прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. 

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Теги: спека дощ Наталка Діденко погода

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