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Дрони атакували НПЗ в Гуково: РФ під масованим нальотом БПЛА

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони атакували НПЗ в Гуково: РФ під масованим нальотом БПЛА
Проєктна потужність заводу – близько 50 тисяч тонн сировини на рік
фото: соцмережі

Через загрозу з повітря аеропорти Москви та кількох областей РФ запровадили план «Ковер»

У ніч на 18 червня безпілотники вдарили по невеликому НПЗ в місті Гуково Ростовської області, на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Гуково – прикордонне шахтарське місто на заході Ростовської області, що межує з тимчасово окупованою Луганщиною. Уражений об'єкт – невелике нафтопереробне підприємство, яке працює з 2013 року і випускає нафтопродукти базової переробки: дизельне паливо, бензин, мазут і пряму нафтову фракцію. Проєктна потужність заводу – близько 50 тисяч тонн сировини на рік, що для НПЗ є показником локального, не промислового масштабу виробництва.

Дрони атакували НПЗ в Гуково: РФ під масованим нальотом БПЛА фото 1
фото: соцмережі

Попри невеликі розміри, географія робить об'єкт важливішим, ніж його потужність. Місто стоїть біля кордону з Україною, а поруч проходять ключові логістичні напрямки регіону – залізничний пункт контролю «Гукове – Червона Могила» та автомобільний пункт пропуску «Гукове – Червонопартизанськ», що з'єднують Ростовщину з тимчасово окупованою територією Луганщини. Це робить міні-НПЗ частиною регіонального постачання пального для прикордонних і окупованих територій.

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Удар по Гуково став лише одним з епізодів масштабного нальоту дронів на Росію в ніч на 18 червня. За даними моніторингових каналів, на території країни одночасно перебувало близько 300 ударних безпілотників. Через загрозу з повітря план «Ковер» – режим обмеження зльоту й посадки – запровадили в чотирьох московських аеропортах (Внуково, Шереметьєво, Домодєдово, Жуковський), а також в аеропортах Калуги, Пензи, Саратова, Нижнього Новгорода й Нижньокамська.

Що ще було під атакою в ту ж ніч

Тієї ж ночі моніторингові канали повідомили про масовану атаку на Москву. Мер міста Сергій Собянін підтвердив у своєму телеграм-каналі, що сили протиповітряної оборони нібито збили частину безпілотників на підльоті до столиці.

Дрони атакували НПЗ в Гуково: РФ під масованим нальотом БПЛА фото 2
фото: соцмережі

Це вже не перший випадок, коли градоначальник публічно визнає удари по Москві: лише двома днями раніше, 16 червня, він повідомляв про пошкодження найбільшого нафтопереробного заводу столиці в районі Капотні після прильоту дрона.

Нагадаємо, Ростовська область регулярно потрапляє під удари безпілотників – вона є ключовим логістичним вузлом для постачання пального та боєприпасів на фронт, через неї проходить південний транспортний коридор Росії вздовж узбережжя Азовського моря. До слова, Московський нафтопереробний завод у Капотні забезпечує до 40% паливного ринку Москви, тож удари по столичній агломерації мають відчутний економічний ефект для РФ.

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Теги: пожежа соцмережі фронт місто повітря завод бензин нафтопродукти росія обмеження

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