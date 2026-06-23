Такого не було понад 50 років. Матч Чемпіонату світу 2026 Франція – Ірак довелося перервати

Стадіон у Філадельфії не має даху, тому футболістам і глядачам на трибунах може бути небезпечно перебувати на стадіоні

Непередбачувані обставини відклали повернення футболістів на поле

Чемпіонат світу 2026 вперше зіткнувся з прямим впливом негоди: матч другого туру групового етапу між Францією та Іраком у Філадельфії було перервано в перерві через потужну грозу та загрозу торнадо. Про це повідомляє «Главком».

Природа втрутилася у поєдинок

Попри попередження синоптиків про можливі зливи та шквали, гра розпочалася за графіком. Уже під час першого тайму над стадіоном «Лінкольн Файненшел Філд» почалася сильна злива. Французи встигли вийти вперед завдяки голу Кіліана Мбаппе, який забив свій третій м’яч на турнірі, однак після перерви матч не поновився.

Одразу після завершення першого тайму на табло стадіону з’явилося повідомлення про наближення небезпечної грози. Уболівальників евакуювали з відкритих секторів у внутрішні приміщення арени, а футболісти та судді залишилися в роздягальнях. ФІФА підтвердила, що початок другого тайму відкладається щонайменше на 30 хвилин, однак реальна тривалість затримки залежить від погодних умов.

Чому матчі зупиняються?

Під час проведення спортивних заходів у США діє суворий протокол безпеки. Якщо блискавку фіксують у радіусі приблизно 13 кілометрів від стадіону, матч негайно зупиняють або відкладають. До того ж, після останнього удару блискавки має пройти щонайменше 30 хвилин без нових розрядів. Якщо за цей час блискавка знову з’являється поблизу арени, відлік починається спочатку.

Через це затримка може тривати годинами або навіть призвести до перенесення гри на інший день. Також синоптики попереджають, що несприятлива погода може вплинути й на інші поєдинки турніру. Особливу увагу вони звертають на район Нью-Йорка, де перед матчем між Норвегією та Сенегалом також прогнозують сильні дощі та грози.

Подібні ситуації вже траплялися під час великих футбольних турнірів у США. Минулого року на Клубному чемпіонаті світу кілька матчів були суттєво затримані через шторми, а зустріч між «Челсі» та «Бенфікою» відновилася лише через дві години після вимушеної паузи. Пам'ятають такі випадки і турніри збірних: подібне відбувалося між ФРН та Польщею на Чемпіонаті світу 1974, а також під час поєдинку Німеччина – Данія на Євро-2024.

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Нагадаємо, що два роки тому блискавка вбила футболіста під час матчу в Перу.