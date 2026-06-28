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Синоптики назвали день, коли настане похолодання в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Синоптики назвали день, коли настане похолодання в Україні
У Києві спека понад 30° триматиметься майже весь тиждень, а 3 липня температура різко опуститься до 23°
фото: glavcom.ua

У Києві різко похолодає до 18°

У п’ятницю, 3 липня, в Україні різко спаде спека. Температура повітря опуститься приблизно на 10°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

3 липня температура в Києві опуститься з 33° до 23°
3 липня температура в Києві опуститься з 33° до 23°
скриншот з сайту Укргідрометцентру

До прикладу, у Києві спека на рівні 33-34° вдень триматиметься майже весь тиждень, а у п'ятницю, 3 липня, температура різко опуститься до 23°. Також цього очікуються дощі. 

Однак на цьому похолодання не зупиниться. Уже в суботу, 4 липня, температура знову впаде – до 18° вдень і 16° вночі. На цей день синоптики теж прогнозують дощі. 

У наступні дні, 5-7 липня температура вдень триматиметься на рівні 19-22°.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, в Україні невелика хмарність, в деяких областях дощитиме, але на більшості території без опадів.

У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.

До відома, в Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня.

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла: наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів.

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Теги: спека синоптик Укргідрометцентр погода

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