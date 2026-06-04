Окупанти вигадали оригінальний спосіб подолання логістичної блокади

РФ планує випробувати аеростати вже як носії безпілотників та авіабомб у зоні бойових дій

Аеростат – це літальний апарат, який тримається в повітрі завдяки газу, легшому за повітря (гелію або водню), або нагрітому повітрю

Через удари ЗСУ по складах, нафтобазах та логістиці росіяни шукають нестандартні способи доставки вантажів і озброєння.

Центр безпілотних систем і технологій РФ заявив про плани випробувати аеростати вже як носії безпілотників та авіабомб у зоні бойових дій. Таку заяву центру цитує пропагандистське видання ТАСС, пише «Главком».

Аеростат – це літальний апарат, який тримається в повітрі завдяки газу, легшому за повітря (гелію або водню), або нагрітому повітрю. До аеростатів належать повітряні кулі, дирижаблі та прив’язні аеростати. Їх використовують для спостереження й розвідки, контролю кордонів, виявлення літаків, ракет і безпілотників, метеорологічних досліджень, забезпечення зв’язку, а також у рекламних і туристичних цілях. Прив’язні аеростати можуть тривалий час перебувати на великій висоті та контролювати значні території, витрачаючи мінімум енергії. Серед їхніх переваг – тривале перебування в повітрі, відносно низька вартість експлуатації та широкі можливості для моніторингу. Водночас вони залежать від погодних умов, мають невисоку швидкість і через великі розміри залишаються добре помітними. Останніми роками аеростати з радарами та оптичними системами знову набули популярності у військовій сфері як відносно дешевий засіб повітряного спостереження та раннього виявлення загроз.

Раніше стало відомо, що Росія розглядає можливість використання аеростатів для боротьби з українськими безпілотниками. Defence Express писав про систему «Бар'єр», яку розробляє російська компанія «Перший дирижабль».

Концепція передбачала розгортання мережі аеростатів, які у разі загрози підіймають у повітря спеціальні сітки на висоту до 250 метрів для перехоплення дронів. Подібні рішення використовувалися ще під час Першої та Другої світових воєн, коли аеростати піднімали металеві троси для захисту важливих об'єктів від авіації.

За даними Defence Express, російські розробники вже заявили про успішні випробування системи та отримання перших замовлень. Водночас експерти зазначають, що через обмежену вантажопідйомність аеростатів реалізація такої системи може зіткнутися з низкою технічних труднощів.

Як повідомлялось, Міністерство оборони України запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування middle strike (середнього ураження) та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Це має ще більше посилити тиск на окупантів у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії.