Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупанти вигадали оригінальний спосіб подолання логістичної блокади

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вигадали оригінальний спосіб подолання логістичної блокади
РФ планує випробувати аеростати вже як носії безпілотників та авіабомб у зоні бойових дій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Аеростат – це літальний апарат, який тримається в повітрі завдяки газу, легшому за повітря (гелію або водню), або нагрітому повітрю

Через удари ЗСУ по складах, нафтобазах та логістиці росіяни шукають нестандартні способи доставки вантажів і озброєння.

Центр безпілотних систем і технологій РФ заявив про плани випробувати аеростати вже як носії безпілотників та авіабомб у зоні бойових дій. Таку заяву центру цитує пропагандистське видання ТАСС, пише «Главком».

Аеростатце літальний апарат, який тримається в повітрі завдяки газу, легшому за повітря (гелію або водню), або нагрітому повітрю. До аеростатів належать повітряні кулі, дирижаблі та прив’язні аеростати. Їх використовують для спостереження й розвідки, контролю кордонів, виявлення літаків, ракет і безпілотників, метеорологічних досліджень, забезпечення зв’язку, а також у рекламних і туристичних цілях. Прив’язні аеростати можуть тривалий час перебувати на великій висоті та контролювати значні території, витрачаючи мінімум енергії. Серед їхніх переваг – тривале перебування в повітрі, відносно низька вартість експлуатації та широкі можливості для моніторингу. Водночас вони залежать від погодних умов, мають невисоку швидкість і через великі розміри залишаються добре помітними. Останніми роками аеростати з радарами та оптичними системами знову набули популярності у військовій сфері як відносно дешевий засіб повітряного спостереження та раннього виявлення загроз.

Раніше стало відомо, що Росія розглядає можливість використання аеростатів для боротьби з українськими безпілотниками. Defence Express писав про систему «Бар'єр», яку розробляє російська компанія «Перший дирижабль».

Концепція передбачала розгортання мережі аеростатів, які у разі загрози підіймають у повітря спеціальні сітки на висоту до 250 метрів для перехоплення дронів. Подібні рішення використовувалися ще під час Першої та Другої світових воєн, коли аеростати піднімали металеві троси для захисту важливих об'єктів від авіації.

За даними Defence Express, російські розробники вже заявили про успішні випробування системи та отримання перших замовлень. Водночас експерти зазначають, що через обмежену вантажопідйомність аеростатів реалізація такої системи може зіткнутися з низкою технічних труднощів.

Як повідомлялось, Міністерство оборони України запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування middle strike (середнього ураження) та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Це має ще більше посилити тиск на окупантів у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії. 

Читайте також:

Теги: росія повітря озброєння повітряні кулі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог завдав масованого удару по Україні
У Дніпрі через повторний удар ворога загинув майор служби цивільного захисту: що про нього відомо
2 червня, 10:45
За кількістю постраждалих локацій атака 24 травня стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення
Удар по ДСНС: Росія хотіла відключити лінії «101» і «112»
30 травня, 22:10
Туапсе знову опинився під атакою БпЛА
Безпілотники атакували Туапсе, ймовірно, уражено НПЗ
27 травня, 05:27
Україна нанесла удар по виробничо-диспетчерській станції у Володимирській області
Спецпризначенці уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон та три аеропорти (відео)
24 травня, 14:41
Структурний дефіцит кадрів у Росії сягнув 2,7 млн осіб
Афганістан готовий відправити заробітчан до Росії
15 травня, 23:00
У 1966 році у складі збірної СРСР Пономарьов посів четверте місце на Чемпіонаті світу
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
15 травня, 16:54
Мертвих дельфінів на березі Азовського моря фіксують із початку повномасштабного вторгнення
Біля окупованого Маріуполя кілька днів поспіль гинуть дельфіни
12 травня, 12:05
Західні спецслужби заявили про посилення російських операцій за кордоном
Росія активізувала полювання на ворогів Кремля у Європі
7 травня, 17:51
Звегінцева і Галкіна затримали у 2023 році
У РФ розробники гіперзвукових технологій отримали 12 років колонії за статтю в журналі
5 травня, 19:21

Суспільство

Окупанти вигадали оригінальний спосіб подолання логістичної блокади
Окупанти вигадали оригінальний спосіб подолання логістичної блокади
4 червня: який сьогодні день, традиції та заборони
4 червня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 4 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 червня 2026: традиції та молитва
Поліція попередила про фальшиві штрафи за порушення ПДР
Поліція попередила про фальшиві штрафи за порушення ПДР
Негода в Україні 4 червня: які регіони накриють грози
Негода в Україні 4 червня: які регіони накриють грози
Зеленський оцінив результати російського наступу у травні
Зеленський оцінив результати російського наступу у травні

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 4 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Вчора, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Вчора, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Вчора, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Вчора, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Вчора, 12:00

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua