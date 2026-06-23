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Через спеку у Києві обмежено рух вантажного транспорту: деталі заборони

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через спеку у Києві обмежено рух вантажного транспорту: деталі заборони
Водії великовагового транспорту можуть перечекати спекотний період на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки вздовж доріг
фото: патрульна поліція Києва

Обмеження переглядатимуться відповідно до зміни температури повітря

У Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

Кому дозволено рух попри обмеження:

  • вантажівкам, що перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю;
  • транспорту, що здійснює військові та гуманітарні перевезення;
  • машинам, залученим до запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Також повідомляэться. що водії великовагового транспорту можуть перечекати спекотний період на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки вздовж доріг. Обмеження переглядатимуться відповідно до зміни температури повітря. Подібні заходи за температури понад +28 °C запроваджують і в інших регіонах країни.

Нагадаємо, у понеділок, 22 червня, у Шевченківському районі столиці 50-річний чоловік раптово знепритомнів та впав посеред вулиці. Перехожому, якому стало зле на тлі 30-градусної спеки в місті, знадобилася екстрена домедична допомога.  

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Теги: Київ спека дороги обмеження

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