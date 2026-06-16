Кубань знову палає: у Краснодарському краї дрони атакували нафтобазу

Краснодарський край зазнав вже понад десяти ударів по нафтовій інфраструктурі з початку 2026 року

Вночі 16 червня в станиці Полтавська Красноармійського району Краснодарського краю спалахнула нафтобаза після удару з повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю та моніторинговий канал exilenova+.

Деталі атаки

За даними російського оперативного штабу, загоряння сталося після падіння уламків на територію нафтобази. На гасіння кинули 32 особи і сім одиниць техніки. Жертв і постраждалих немає. Траса між станицею Полтавська і хутором Трудобеліковським перекрита.

Станиця Полтавська розташована в Красноармійському районі – приблизно за 80 км на захід від Краснодара, між крайовим центром і узбережжям Азовського моря. Відстань від об'єкта до лінії фронту – близько 385 км.

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Що це за нафтобаза і чому вона важлива

Нафтобаза в станиці Полтавська – не виробничий об'єкт, а логістичний вузол: вона приймає нафтопродукти з НПЗ – зокрема підприємств Лукойлу – і розподіляє їх далі до мереж автозаправок і покупців на АЗС. Саме такі об'єкти забезпечують безперебійне постачання пального як для цивільного ринку Краснодарського краю і Республіки Адигея, так і для потреб армії на південному та східному напрямках.

Краснодарський край – один із ключових тилових регіонів Росії у війні проти України. Звідси регулярно запускають дрони-камікадзе «Шахед», на аеродромі Приморсько-Ахтарськ зберігаються безпілотники, з аеродрому Єйськ летять бомбардувальники Су-34. Удари по паливній інфраструктурі регіону б'ють по логістиці постачання пального до цих об'єктів.

Серія ударів по Кубані у 2026 році

Атака в Полтавській – не випадковий удар, а ланка в систематичному знищенні паливної інфраструктури Кубані. З початку 2026 року регіон зазнав зокрема таких ударів:

березень – нафтобаза в Лабінському районі

16 квітня, 20 квітня, 28 квітня і 1 травня – чотири удари по Туапсе; після третього вогонь охопив чотири великі резервуари і в районі ввели режим надзвичайної ситуації

травень – нафтобаза в Новоросійську, двоє постраждалих

6 червня – «Полтавська нафтобаза» в Усть-Лабінську, пожежа на 5000 кв. м

10 червня – Афіпський НПЗ, пошкоджено установку первинної переробки нафти

Нагадаємо, 10 червня «Главком» повідомляв про чергову атаку на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї – дрони пошкодили ключову установку первинної переробки нафти.