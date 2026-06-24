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В Україні спека до 32°, на півдні грози з градом: погода на 24 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні спека до 32°, на півдні грози з градом: погода на 24 червня 2026
Через спеку до 32° в Україні зростає пожежна небезпека, на півдні очікуються грози з градом
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 26–28° тепла

У середу, 24 червня, в Україні хмарність мінлива, на півдні країни вдень грози з градом і шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. У південній частині, а вночі місцями і в Карпатському регіоні та центральних областях очікується короткочасний дощ. На півдні країни вдень прогнозуються грози, в окремих районах – град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с. На решті території опадів не прогнозується. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 13–18°, на півдні країни 17–22°; вдень 24–29°, у південній частині та місцями в центральних областях 27–32°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для південної частини країни через грози, град і шквали. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

В Україні спека до 32°, на півдні грози з градом: погода на 24 червня 2026 фото 1

У середу, 24 червня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 13–18°, вдень 24–29°; у Києві вночі 16–18°, вдень 26–28°.

Нагадаємо, Укргідрометцентр напередодні попереджав про штормову погоду: хвиля негоди з сильними грозами охопила Київ, західні та північні області, а згодом грозовий фронт пройшов і через південь, центр та більшість західних регіонів.

Тим часом Європу випалює спека – синоптики оцінюють, чи дійде до України 40-градусна хвиля тепла, що накрила сусідні країни. 

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Теги: спека Укргідрометцентр вітер фронт погода

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