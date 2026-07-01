Спека та зливи. Синоптики розповіли, яким виявився перший місяць літа в столиці

Від 7 до майже 33 градусів: обсерваторія Срезневського назвала найхолодніший та найспекотніший дні червня у Києві

Найспекотнішим видався день 29 червня, коли максимальна температура у столиці піднялася до 32,9 °C

Середньомісячна температура повітря у червні 2026 року в Києві склала 20,2 °C, що перевищує кліматичну норму на 0,7 °C. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції, інформує «Главком».

За інформацією синоптиків, температурні показники першого літнього місяця розподілилися так:

Найхолодніший день: 1 червня, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 7,7 °C.

Найбільш спекотний день: 29 червня, коли максимальна температура у столиці піднялася до 32,9 °C.

Окрім того, червень у столиці виявився багатим на дощі. У районі проспекту Науки, де розташована метеостанція обсерваторії, випало 104 мм опадів. Це становить 141% від встановленої місячної норми.

Середні добові температурні підсумки червня 2026 року у Києві інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Нагадаємо, під час літньої спеки 26-29 червня 2026 року абсолютний температурний максимум поверхні у зоні дослідження Києва склав 51,2 °C. Про це йдеться у дослідженні порталу Лун, проведеному на основі відкритих даних супутників європейської програми Copernicus Sentinel-3. Створені мапи фіксують не температуру повітря, а температуру безпосередньо поверхонь – дахів, асфальту, ґрунту, води та рослинності – у момент прольоту супутника близько полудня. Аналіз наочно демонструє ефект міського теплового острова, тобто ступінь нагрівання щільно забудованих районів порівняно з зеленими зонами.

До слова, сьогодні, 1 липня, у столиці та у Київській області очікується надвисокий рівень пожежної небезпеки. Через загрозу масштабних займань у місті продовжує діяти сувора заборона на відвідування лісових зон, а за розпалювання вогню чи спалювання трави передбачені великі штрафи. Зважаючи на аномальну суху та спекотну погоду, киян та гостей столиці закликають бути максимально обачними: не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях і суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки.