Понад 30 займань за добу. На Київщині вирують пожежі через спеку та посуху

У ДСНС закликали не спалювати суху рослинність і сміття, не залишати непогашені вогнища та не кидати недопалки

Основною причиною більшості загорянь залишається людська недбалість

Через спекотну та суху погоду на Київщині суттєво зросла пожежна небезпека. Лише за минулу добу рятувальники 31 раз виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Горіли суха трава, чагарники, сміття та трав'яний настил. Про це 3 серпня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Київської області, інформує «Главком».

Рятувальники гасять пожежу на Київщині фото: ДСНС Київщини

«Основною причиною більшості загорянь залишається людська недбалість: спалювання сухостою, необережне поводження з вогнем, недопалки та багаття», – йдеться у повідомленні.

Основною причиною більшості загорянь залишається людська недбалість: спалювання сухостою, необережне поводження з вогнем, недопалки та багаття фото: ДСНС Київщини

У ДСНС закликали не спалювати суху рослинність і сміття, не залишати непогашені вогнища та не кидати недопалки. У спекотну погоду навіть одна іскра може спричинити масштабну пожежу.

Нагадаємо, у неділю, 2 серпня, на Метеорологічній станції Пісківка зафіксували рекорд максимальної температури повітря. Вдень стовпчики термометрів піднялися до +35,7°С.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 3 серпня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і гроза – втім, вони навряд чи суттєво охолодять розпечене повітря. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 15–20°, вдень 30–34°; у Києві – особливо відчутна спека: вночі 18–20°, вдень 32–34°.

До слова, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму. Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 34–60 мм, що становить 80–100% норми. У західних областях опадів очікується менше – 36–46 мм, а в гірських районах 50–70 мм. Це відповідатиме лише 50–70% кліматичної норми.