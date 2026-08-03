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Понад 30 займань за добу. На Київщині вирують пожежі через спеку та посуху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Понад 30 займань за добу. На Київщині вирують пожежі через спеку та посуху
У ДСНС закликали не спалювати суху рослинність і сміття, не залишати непогашені вогнища та не кидати недопалки
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Основною причиною більшості загорянь залишається людська недбалість

Через спекотну та суху погоду на Київщині суттєво зросла пожежна небезпека. Лише за минулу добу рятувальники 31 раз виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Горіли суха трава, чагарники, сміття та трав'яний настил. Про це 3 серпня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Київської області, інформує «Главком».

Рятувальники гасять пожежу на Київщині
Рятувальники гасять пожежу на Київщині
фото: ДСНС Київщини

«Основною причиною більшості загорянь залишається людська недбалість: спалювання сухостою, необережне поводження з вогнем, недопалки та багаття», – йдеться у повідомленні.

Основною причиною більшості загорянь залишається людська недбалість: спалювання сухостою, необережне поводження з вогнем, недопалки та багаття
Основною причиною більшості загорянь залишається людська недбалість: спалювання сухостою, необережне поводження з вогнем, недопалки та багаття
фото: ДСНС Київщини

У ДСНС закликали не спалювати суху рослинність і сміття, не залишати непогашені вогнища та не кидати недопалки. У спекотну погоду навіть одна іскра може спричинити масштабну пожежу.

Нагадаємо, у неділю, 2 серпня, на Метеорологічній станції Пісківка зафіксували рекорд максимальної температури повітря. Вдень стовпчики термометрів піднялися до +35,7°С. 

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 3 серпня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і гроза – втім, вони навряд чи суттєво охолодять розпечене повітря. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 15–20°, вдень 30–34°; у Києві – особливо відчутна спека: вночі 18–20°, вдень 32–34°.

До слова, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму. Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 34–60 мм, що становить 80–100% норми. У західних областях опадів очікується менше – 36–46 мм, а в гірських районах 50–70 мм. Це відповідатиме лише 50–70% кліматичної норми.

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Теги: ДСНС спека Київщина

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