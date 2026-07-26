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Яким буде серпень в Україні: прогноз синоптиків

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Яким буде серпень в Україні: прогноз синоптиків
Серпень в Україні буде теплішим, ніж зазвичай
фото: Unsplash

Укргідрометцентр прогнозує теплий серпень і нестачу опадів у західних регіонах

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму, повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометцентр.

Водночас у східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і Криму середня температура очікується близькою до кліматичної норми.

Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 34–60 мм, що становить 80–100% норми. У західних областях опадів очікується менше – 36–46 мм, а в гірських районах 50–70 мм. Це відповідатиме лише 50–70% кліматичної норми.

Нагадаємо, середня місячна температура серпня в Україні становить 18–24°, а в гірських районах – 13–19°. Абсолютний максимум температури, який фіксували в серпні, сягає 39,1–42° у більшості регіонів країни, крім переважно західних областей. Водночас у Карпатах, на Волині, Львівщині, у північних, Харківській, Луганській та Запорізькій областях у різні роки місцями реєстрували від 0,6° до 2,3° морозу.

Середня місячна кількість опадів у серпні становить 30–97 мм. Найбільше дощів зазвичай випадає на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах (до 104–120 мм), а найменше – у Херсонській області та західній частині Криму, де місцями норма становить 24–28 мм.

За прогнозом Укргідрометцентру, 26 липня у більшості областей істотних опадів не очікується, тоді як на сході країни, місцями в Приазов'ї та тимчасово окупованому Криму прогнозують короткочасні дощі й грози. У Луганській та Донецькій областях синоптики попередили про значні опади та оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, наприкінці липня – на початку серпня значну частину Південної Європи може накрити нова хвиля аномальної спеки. За прогнозами синоптиків, найвищі температури очікуються в Іспанії та Італії, де в окремих районах стовпчики термометрів можуть наблизитися до +50°.

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Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр дощ погода

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