Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Києві та області

Також на Київщині триває заборона відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території

4-6 серпня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Киян і гостей міста закликають бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Попередження про пожежну небезпеку по Київщині інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Також триває заборона відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

На території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;

для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, через спекотну та суху погоду на Київщині суттєво зросла пожежна небезпека. Лише за минулу добу рятувальники 31 раз виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Горіли суха трава, чагарники, сміття та трав'яний настил.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 3 серпня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і гроза – втім, вони навряд чи суттєво охолодять розпечене повітря. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 15–20°, вдень 30–34°; у Києві – особливо відчутна спека: вночі 18–20°, вдень 32–34°.

До слова, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму. Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 34–60 мм, що становить 80–100% норми. У західних областях опадів очікується менше – 36–46 мм, а в гірських районах 50–70 мм. Це відповідатиме лише 50–70% кліматичної норми.