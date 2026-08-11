Спекотне літо може обнулити економічне зростання ЄС: названо суму збитків

Екстремальна спека, посуха та дефіцит води можуть коштувати економіці Євросоюзу €180 млрд

Екстремальна спека цього літа може фактично звести нанівець очікуване економічне зростання Європейського Союзу у 2026 році. За оцінкою Triodos Bank, економічні втрати від спеки можуть сягнути €180 млрд, або близько 1% ВВП ЄС. Про це пише Politico, передає «Главком».

Найбільших втрат може зазнати Франція. За прогнозом банку, спека здатна скоротити очікуване економічне зростання країни на 1,4 процентного пункту. У результаті французька економіка може скоротитися на 0,6%.

У Нідерландах негативний ефект може становити близько 0,8 процентного пункту, що майже повністю нівелює очікуване зростання економіки країни.

Водночас найбільша кількість спекотних днів не обов'язково означає найбільші економічні втрати. В Іспанії та Італії населення та економіка краще адаптовані до високих температур, тому додатковий вплив окремих хвиль спеки може бути меншим.

Як спека впливає на економіку

Найбільший удар припадає на продуктивність праці. За оцінкою Triodos Bank, через втрати продуктивності ВВП ЄС може скоротитися приблизно на 0,6%. Сільське господарство також зазнає значних збитків. Виробництво аграрної продукції в ЄС може знизитися на 3–7%.

Наслідки спеки вже виходять за межі економіки. Politico оцінює, що під час рекордної хвилі спеки з середини червня до початку липня у шести найбільш постраждалих країнах Європи могло статися щонайменше 14 тис. додаткових смертей.

Посуха б'є по енергетиці

Низький рівень води в європейських річках створює проблеми і для енергетичної системи. Через падіння рівня Дунаю Угорщина була змушена скоротити виробництво на АЕС «Пакш». У Румунії влада провела масштабні роботи, щоб відвести воду до єдиного реактора, який продовжує працювати.

Малий рівень води також ускладнює судноплавство на Дунаї та Рейні – судна змушені перевозити менше вантажів.

В Австрії посуха вже завдала сільському господарству збитків приблизно на €1 млрд. У деяких регіонах із середини червня випало на 75% менше опадів, ніж зазвичай.

Економісти попереджають: проблема може бути не разовою. За оцінкою Triodos Bank, екстремальна спека може стати структурним фактором для європейської економіки через подальше потепління. При цьому шкоду можна частково зменшити завдяки зрошенню, кращій теплоізоляції, системам охолодження та зміні робочого часу під час екстремальної спеки.

До слова, європейські країни зафіксували понад 10 тис. випадків смертності під час рекордної спеки, яка охопила західну частину континенту наприкінці червня.