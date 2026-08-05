Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря
Слабкий вітер і висока вологість ускладнюють розсіювання забруднювачів у повітрі
Уночі проти 5 серпня російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по столиці – ракетами й дронами, після чого вранці у місті зафіксували підвищений рівень забруднення атмосфери. «Главком» зібрав актуальні показники забруднення атмосфери станом на ранок.
Найгірша ситуація – у західних та східних районах
За даними міжнародного моніторингу, найвищі показники індексу якості повітря (AQI) зафіксовано у Броварському районі – 141 одиниця, що відповідає нездоровому рівню забруднення. Також тривожні цифри – у Святошинському районі, де показник сягнув 139.
Дещо нижчі, але також підвищені значення фіксують у Дарницькому районі – до 70 одиниць, тоді як в Оболонському районі ситуація відносно спокійніша – 36 одиниць.
За даними моніторингу SaveEcoBot, станом на 05:00 5 серпня середній індекс якості повітря в Києві за формулою NowCast для дрібнодисперсного пилу PM2.5 становив 78 одиниць – це «помірний рівень» забруднення, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Метеорологічні показники станом на ранок: температура +21,3°C, вологість повітря – 85%, атмосферний тиск – 749 мм рт. ст., вітер – 1 м/с. Слабкий вітер і висока вологість ускладнюють розсіювання забруднювачів у повітрі.
Графік динаміки за останні три тижні показує різке зростання забруднення саме в ніч на 3–5 серпня – тобто на тлі повторюваних масованих атак на столицю.
Дрібнодисперсний пил PM2.5, концентрація якого зростає після пожеж на місцях влучань, вважається одним із найнебезпечніших забруднювачів для здоров'я: ці частинки здатні проникати глибоко в дихальні шляхи та кровоносну систему. Ситуація ускладнюється тим, що спекотна безвітряна погода уповільнює розсіювання забруднювачів біля поверхні землі.
Подібне різке погіршення якості повітря вже фіксували в Києві й після попередніх масованих атак – тоді фахівці також пояснювали це поєднанням пожеж від влучань та несприятливих погодних умов.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, уночі проти 5 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву – ворог застосував балістичні та крилаті ракети, внаслідок чого в місті сталися пожежі та руйнування одразу в кількох районах.
Коментарі — 0