Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря

Слабкий вітер і висока вологість ускладнюють розсіювання забруднювачів у повітрі

Уночі проти 5 серпня російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по столиці – ракетами й дронами, після чого вранці у місті зафіксували підвищений рівень забруднення атмосфери. «Главком» зібрав актуальні показники забруднення атмосфери станом на ранок.

Найгірша ситуація – у західних та східних районах

За даними міжнародного моніторингу, найвищі показники індексу якості повітря (AQI) зафіксовано у Броварському районі – 141 одиниця, що відповідає нездоровому рівню забруднення. Також тривожні цифри – у Святошинському районі, де показник сягнув 139.

Дещо нижчі, але також підвищені значення фіксують у Дарницькому районі – до 70 одиниць, тоді як в Оболонському районі ситуація відносно спокійніша – 36 одиниць.

За даними моніторингу SaveEcoBot, станом на 05:00 5 серпня середній індекс якості повітря в Києві за формулою NowCast для дрібнодисперсного пилу PM2.5 становив 78 одиниць – це «помірний рівень» забруднення, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Метеорологічні показники станом на ранок: температура +21,3°C, вологість повітря – 85%, атмосферний тиск – 749 мм рт. ст., вітер – 1 м/с. Слабкий вітер і висока вологість ускладнюють розсіювання забруднювачів у повітрі.



Графік динаміки за останні три тижні показує різке зростання забруднення саме в ніч на 3–5 серпня – тобто на тлі повторюваних масованих атак на столицю.

Дрібнодисперсний пил PM2.5, концентрація якого зростає після пожеж на місцях влучань, вважається одним із найнебезпечніших забруднювачів для здоров'я: ці частинки здатні проникати глибоко в дихальні шляхи та кровоносну систему. Ситуація ускладнюється тим, що спекотна безвітряна погода уповільнює розсіювання забруднювачів біля поверхні землі.

Подібне різке погіршення якості повітря вже фіксували в Києві й після попередніх масованих атак – тоді фахівці також пояснювали це поєднанням пожеж від влучань та несприятливих погодних умов.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, уночі проти 5 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву – ворог застосував балістичні та крилаті ракети, внаслідок чого в місті сталися пожежі та руйнування одразу в кількох районах.