Головна Київ Новини
search button user button menu button

Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря
Найвищі показники індексу якості повітря зафіксовано у Броварському та Святошинському районах
фото: соцмережі

Слабкий вітер і висока вологість ускладнюють розсіювання забруднювачів у повітрі

Уночі проти 5 серпня російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по столиці – ракетами й дронами, після чого вранці у місті зафіксували підвищений рівень забруднення атмосфери. «Главком» зібрав актуальні показники забруднення атмосфери станом на ранок.

Найгірша ситуація – у західних та східних районах

За даними міжнародного моніторингу, найвищі показники індексу якості повітря (AQI) зафіксовано у Броварському районі – 141 одиниця, що відповідає нездоровому рівню забруднення. Також тривожні цифри – у Святошинському районі, де показник сягнув 139.

Дещо нижчі, але також підвищені значення фіксують у Дарницькому районі – до 70 одиниць, тоді як в Оболонському районі ситуація відносно спокійніша – 36 одиниць.

  • Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря фото 1

За даними моніторингу SaveEcoBot, станом на 05:00 5 серпня середній індекс якості повітря в Києві за формулою NowCast для дрібнодисперсного пилу PM2.5 становив 78 одиниць – це «помірний рівень» забруднення, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Метеорологічні показники станом на ранок: температура +21,3°C, вологість повітря – 85%, атмосферний тиск – 749 мм рт. ст., вітер – 1 м/с. Слабкий вітер і висока вологість ускладнюють розсіювання забруднювачів у повітрі.

Графік динаміки за останні три тижні показує різке зростання забруднення саме в ніч на 3–5 серпня – тобто на тлі повторюваних масованих атак на столицю.

Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря фото 2

Дрібнодисперсний пил PM2.5, концентрація якого зростає після пожеж на місцях влучань, вважається одним із найнебезпечніших забруднювачів для здоров'я: ці частинки здатні проникати глибоко в дихальні шляхи та кровоносну систему. Ситуація ускладнюється тим, що спекотна безвітряна погода уповільнює розсіювання забруднювачів біля поверхні землі.

Подібне різке погіршення якості повітря вже фіксували в Києві й після попередніх масованих атак – тоді фахівці також пояснювали це поєднанням пожеж від влучань та несприятливих погодних умов.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, уночі проти 5 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву – ворог застосував балістичні та крилаті ракети, внаслідок чого в місті сталися пожежі та руйнування одразу в кількох районах. 

Читайте також:

Теги: росія повітря вітер ворог погода соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Путіна почався зворотний відлік
Точка неповернення. У Путіна залишилося два місяці
7 липня, 09:44
На тлі ймовірної атаки росіян Зеленський звернувся до партнерів із жорсткою заявою
Зеленський попередив про підготовку нової російської атаки
5 липня, 20:58
Ситуація на фронті 7 липня
219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 7 липня 2026
7 липня, 22:23
До Іспанії мали вирушити 13 російських лучників та 6 тренерів
Російські лучники через проблеми з візами пропустять етап Кубка світу в Іспанії
6 липня, 15:16
Росіяни не можуть записатися на оформлення документів
Росіяни масово поскаржилися на проблеми з оформленням закордонних паспортів
14 липня, 20:22
ФІФА та УЄФА у 2022 році усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою
Пропагандисти назвали країни Європи, які виступають проти повернення Росії в міжнародний футбол
10 липня, 17:39
У Білгородській області після атаки безпілотника пошкоджено дамбу - затоплює місто Шебекіно
Гребля Білгородського водосховища пошкоджена, Шебекіно підтоплено
21 липня, 00:37
В Україні падає закупівельна ціна на зерно
Ціни на зерно падають: експерт назвав причину
25 липня, 17:29
Дрони атакували один із найбільших НПЗ «Лукойлу» в Росії
Удар по одному із найбільших нафтопереробних заводів РФ: що відомо про наслідки
29 липня, 13:43

Новини

Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря
Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
У Броварському районі травмовано жінку через атаку дронів
У Броварському районі травмовано жінку через атаку дронів
Після аномальної спеки Київ накрила потужна злива (відео)
Після аномальної спеки Київ накрила потужна злива (відео)
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
У Києві та області оголошено штормове попередження
У Києві та області оголошено штормове попередження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
56K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua