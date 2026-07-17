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Сонячна п'ятниця: в Україні до 34° тепла: погода на 17 липня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сонячна п'ятниця: в Україні до 34° тепла: погода на 17 липня 2026 року
17 липня Україну накриє справжня літня спека – на Закарпатті температура сягне 34°
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють приємні 25–27° тепла

У п'ятницю, 17 липня, в Україні переважно сонячно і без дощів – літо набирає обертів, а на Закарпатті температура сягне рекордних для цього тижня 34°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

По більшій частині України хмарність невелика – ідеальна погода для тих, хто втомився від примхливих дощів минулого тижня. Опадів не прогнозується, лише на півдні країни вдень можлива мінлива хмарність із невеликим короткочасним дощем чи грозою – але це радше виняток, ніж правило. Вітер північно-східний, 5–10 м/с – легкий і освіжаючий. Температура вночі 16–21°, на північному сході країни 13–18°; вдень 23–28°, на заході та південному заході 26–31°, на Закарпатті місцями сильна спека до 34°. 

Сонячна п'ятниця: в Україні до 34° тепла: погода на 17 липня 2026 року фото 1

У п'ятницю, 17 липня, у Києві хмарність невелика, опадів не прогнозується – столиця проведе останній робочий день тижня під теплим сонцем. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 16–21°, вдень 23–28°; у Києві трохи прохолодніше за захід країни – вночі 18–20°, вдень 25–27°.

Нагадаємо, ще вчора синоптики порадували поверненням тепла до 30° після майже двотижневих дощів і гроз – і погода справно тримає слово. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 13–19 липня 2026 року

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Теги: погода столиця вітер Укргідрометцентр спека Закарпаття

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