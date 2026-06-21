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Європу випалює сонце: чи дійде 40-градусна спека до України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Європу випалює сонце: чи дійде 40-градусна спека до України
У більшості областей України завтра, 22 червня, очікується цілком прийнятна як для літа температура повітря
фото: glavcom.ua

В Україні 22 червня пануватиме цілком комфортне літо

Упродовж найближчого тижня більшість країн Західної Європи опиняться в полоні сильної спеки. Найважчими погодні умови будуть у Франції та Іспанії, де стовпчики термометрів сягатимуть, а подекуди й перевищуватимуть позначку +40°C. Чи загрожує Україні така нестерпна спека, розповіла синоптикиня Наталія Діденко, повідомляє «Главком».

«Упродовж тижня спека охопить практично всі європейські країни, окрім скандинавських. Тому порада усім, хто перебуває не в Україні чи хто збирається у подорож – уже подумати, як краще захиститися від надмірних градусів», – попередила Діденко.

За її словами, спека якраз зупиниться перед нашими кордонами, але не наважиться їх перетнути.

Так, у більшості областей нашої країни завтра, 22 червня, очікується цілком прийнятна як для літа температура повітря. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть +25…+29°C, і лише в місцях із найактивнішим сонцем повітря прогріється до +30°C.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних, північних областях, на Черкащині та Полтавщині, ввечері на Харківщині. На решті території України – без істотних опадів.

За словами Діденко, у Києві завтра, в понеділок, очікується дуже тепла, до помірної спеки, до +30 градусів, погода. У столиці подекуди передбачається короткочасний дощ та гроза.

«Не забувайте, що через спеку навіть невеликий дощ може за мить перейти хоча й в коротку, проте сильну зливу. Вчергове цінуймо наш чудовий український клімат, люта західна спека нам не загрожує. Принаймні, поки що», – підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, літній сезон у Європі може стати значно довшим і спекотнішим. Кліматологи прогнозують, що до кінця XXI століття літо в середньому збільшиться на 42 додаткові дні. Такий прогноз зроблено на основі аналізу природних архівів та сучасних спостережень.

Також нове дослідження, опубліковане у впливовому журналі Environmental Research Letters, містить тривожне попередження для світових ринків: навіть найрадикальніші технології кліматичного втручання не зможуть гарантувати збереження ключових товарних культур, таких як виноград, кава та какао.

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Теги: клімат Європа спека Україна повітря Сонце погода

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