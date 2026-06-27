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Аномальна спека зірвала кліматичну конференцію у Лондоні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Аномальна спека зірвала кліматичну конференцію у Лондоні
Організатори визнали, що майже сторічна будівля не витримала рекордної спек
фото: Reuters

Захід про наслідки екстремальної спеки довелося скасувати через небезпечно високу температуру в приміщенні

У Лондоні скасували конференцію, присвячену наслідкам аномальної спеки, через занадто високу температуру в будівлі, де мав відбутися захід. Організатори пояснили рішення ризиком для здоров'я учасників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Конференцію планували провести в будівлі Лондонської школи економіки під час London Climate Action Week. Однак майже сторічна споруда, як і багато старих будівель у Великій Британії, не обладнана системами кондиціонування. Для охолодження приміщень там використовують лише природну вентиляцію та вентилятори.

Саме через це організатори вирішили скасувати панельну дискусію, присвячену впливу екстремальної спеки. «Ми скасували захід через ризик для здоров'я відвідувачів», – пояснили організатори.

Як зазначає Reuters, Велика Британія переживає аномальну хвилю спеки. У середу в Англії зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень у червні – 35,8°C.

Станом на час проведення кліматичного тижня температура повітря в Лондоні сягала близько 32°C, що на 12,3°C перевищує кліматичну норму для цього періоду.

Загалом у London Climate Action Week беруть участь понад 75 тис. представників урядів, бізнесу, фінансового сектору та громадських організацій. Протягом тижня заплановано близько 1 300 заходів, присвячених питанням боротьби зі зміною клімату.

За даними Reuters, рекордна спека цього року охопила не лише Велику Британію. У багатьох країнах Європи екстремально високі температури вже призвели до перебоїв у роботі транспорту, закриття шкіл і туристичних об'єктів. Подекуди температура перевищувала сезонну норму на 18°C. Метеорологи пов'язують таку ситуацію з атмосферним явищем, відомим як «Омега-блок», яке утримує гаряче повітря над регіоном протягом кількох днів.

Нагадаємо, що хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини. У Франції підтверджено щонайменше 55 смертей.

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Теги: спека Лондон погода

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