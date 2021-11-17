В Україні відкрили перший анонімний пункт Covid-вакцинації

Щепитися анонімно можуть люди, які не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію від Covid-19 або купили ковід-сертифікат

Анонімний кабінет щеплень з'явився у медичному центрі в Ужгороді

На Закарпатті відкрили перший в Україні анонімний пункт вакцинації проти Covid-19. Як пише Zaxid.net, це соціальний проєкт для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення від коронавірусу та змінили своє рішення і зараз хочуть зробити вакцинацію.

Також щепитися анонімно можуть люди, які з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію від Covid-19.

Наразі можливість зробити щеплення анонімно можуть усі мешканці Закарпатті в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі в Ужгороді.

Як повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров, кабінет анонімно вакцинації буде працювати в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital).

«Це можна буде зробити під будь-яким псевдонімом, який людина вкаже при візиті до медичного центру», – сказав Петров.

Він також запевнив, що у медичному центрі працівники, які проводитимуть анонімну вакцинацію, не задаватимуть лишніх запитань, не засуджуватимуть людей і не присоромлюватимуть за їх попередні помилки та переконання.

Ініціатива щодо запровадження такого проекту на Закарпатті належить керівнику кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету, професору, депутату Закарпатської обласної ради Федору Шандру.

За його словами, в області було проведено соцдослідження і наразі на Закарпатті нараховується чотири тисячі фальшивих сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

До слова, МОЗ пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

Ще Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.