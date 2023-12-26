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Експерти вирахували рік, після якого Росія почне ламатися

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експерти вирахували рік, після якого Росія почне ламатися
На Росію чекає крах
фото з відкритих джерел

Для України єдина реалістична стратегія – протриматися більше, ніж Росія

Росія хоче 2026 року перемогти Україну, оскільки економіка РФ після цього року почне розвалюватися. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав соціолог, директор Інституту соціології НАН України Євгеній Головаха.

«От як ви думаєте, чому вона (Росія – ред.) сказала, що вона переможе 26-го року?.. А просто економіка Росії після 2026 року почне розвалюватися. І це вони самі чудово розуміють. І цьому сприятиме багато факторів», – сказав він.

Головаха пояснив, що Росія економічно перебудовується, але рівень життя населення, починаючи через 2-3 роки, почне катастрофічно падати.

«Нічого іншого не буде. І це всі фахові економісти розуміють. Ви не думайте, що там повні ідіоти сидять. І тому вони вирішили, що якщо вони до 2026 року нас не переможуть, то почнуться суттєві проблеми з економікою Росії і зі станом населення Росії. Росіяни не мають ідеології. Це не нацистська держава і не комуністична держава. Тут ідеології жодної немає. Спроба відродити імперську ідею, вона жахлива, вона тимчасова подія, але вона приречена», – зазначив соціолог.

Тому, на його думку, Україні треба протриматись до 2026-го. «На це треба всім налаштовуватись. Нам потрібен оптимізм не тимчасовий і не ейфоричний. Або, кажуть соціальні психологи, нереалістичний оптимізм. Ми маємо знати, що нам треба триматися. Єдина реалістична стратегія – протриматися більше, ніж Росія. Все. Іншого немає. Нам потрібно реалізувати свій потенціал спротиву стресу і розчаруванню. Є тенденції такі. Але це емоційні реакції на тлі отих нереалістичних обіцянок. Ми маємо просто роз'яснювати людям, що Росія не випадково обрала 2026 рік. Потім вона почне ламатися», – підсумував Головаха.

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Теги: росія економіка війна Україна

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