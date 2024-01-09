Міністр Федоров пояснив, чи вдасться Україні виробити мільйон БпЛА за рік

Спроможностей компаній вистачає для того, щоб виробити мільйон дронів

У цьому році Україна може виготовити навіть більше, ніж мільйон дронів. Таку думку висловив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

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«Ця цифра достатньо реалістична. Цього року, на мою думку, буде вироблено більше дронів. Дуже багато залежить від того, про які дрони йдеться. Зараз треба робити FPV-дрони з тепловізорами. FPV можна зробити і більше, ніж мільйон. Також має значення те, яка технологія зв'язку буде активно розвиватися через 3-4 місяці. Але загалом спроможностей компаній вистачає для того, щоб робити таку кількість», – наголосив Михайло Федоров.

За його словами, український ринок розігнався і може робити більше, ніж є грошей, для того, щоб викуповувати всі БпЛА.

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«Потрібно збільшувати фінансування, потрібно далі відкривати ринки для того, щоб ціни зменшувалися завдяки конкуренції і відбувалася локалізація комплектуючих», – зазначив Федоров.

Міністр зауважив, що його команда вірить у відкриті ринки і в те, що конкуренція здатна генерувати інновації.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

Як повідомлялося, українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.