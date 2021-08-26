Вибухи в Кабулі, гроші МВФ на соцвиплати. Новини 26 серпня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини 26 серпня

Поблизу аеропорту Кабула сталися вибухи, серед загиблих є діти

Біля аеропорту Кабулу сталися вибухи. Кількість жертв досягла 13, серед загиблих є діти. За словами джерела в міністерстві оборони Великої Британії, перший вибух здійснив терорист-смертник. Другий вибух біля воріт Abbey Gate став атакою за допомогою замінованого автомобіля. МЗС України вже стежить за ситуацією з терактом поблизу аеропорту Кабула, поки інформація про загиблих або постраждалих українців не надходила.

Уряд вирішив проїсти $2,7 млрд від МВФ

Кабінет міністрів направить $2,7 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) від МВФ на соціальні виплати та відновлення економіки. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші, які 23 серпня МВФ без жодних умов перерахував Україні, спочатку хотіли використати на погашення боргів. Тим часом президент Зеленський очікує до кінця поточного року отримати два транші від Міжнародного валютного фонду, якщо візит місії фонду у вересні буде успішним.

Україну приймуть до НАТО

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що рішення про вступ України і Грузії в НАТО є, воно було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі.

«Я закликаю наших українських друзів дотримуватися курсу і продовжувати готуватися через внутрішні реформи, які все ще потрібні для прийняття подальших рішень», – повідомив Джоане.

Зі слів експрезидента України Віктора Ющенка, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яку Зеленський нещодавно нагородив орденом, у 2008 році не дала добро на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

У 2022 році українців чекають два періоди довгих вихідних

Кабінет Міністрів України у 2022 році переніс робочі дні з 7 на 12 березня та з 27 червня на 2 липня. Відповідне розпорядження ухвалене сьогодні на засіданні уряду. Таким чином на 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль. Відпрацювання додаткових вихідних днів і відзначення свят заплановані в межах одного тижня; це не призведе до зменшення фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів тощо.