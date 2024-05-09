Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чеська ініціатива: Петр Павел розповів, коли Україна отримає першу партію снарядів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чеська ініціатива: Петр Павел розповів, коли Україна отримає першу партію снарядів
Петр Павел розповів про терміни постачання та причини затримки снарядів
фото з відкритих джерел

Подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів

У червні ЗСУ отримають першу партію снарядів в межах чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України. Про терміни постачання та причини затримки розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

«Я і наш прем'єр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів», – сказав Павел.

Однією з причин затримки стала, за його словами, конкуренція, яка виникла через те, що багато сторін знали про зусилля Чехії з термінового пошуку снарядів. Партнерам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснив Павел, але таким чином вони також «розкрили свої карти», чим скористалася Росія.

Президент Чехії також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення, Україна зіткнулася з надзвичайними труднощами і продемонструвала неабияку стійкість.

За його словами, Росія набагато сильніша за Україну, і, попри підтримку Заходу, наближається момент, коли людські ресурси ЗСУ і підтримка серед українського населення дедалі більше обмежуватимуть зусилля України.

«У цій ситуації, і я вже давно про це говорю, важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів. Тому що доки у Росії є хоч якась надія на успіх, у неї немає жодних підстав вести мирні переговори», – вважає чеський президент.

Нагадаємо, прем'єр Чехії Петр Фіала заявив у ході візиту до США, що чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України дала можливість накопичити 500 тис. одиниць боєприпасів. 

Раніше повідомлялося, що Чехія знайшла для України вже понад мільйон боєприпасів і доопрацьовує безпекову угоду з Києвом. Про це повідомив чеський президент Петр Павел.

За словами Павела, Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України. Він також додав, що чеська ініціатива – не єдина, подібні розробляють Естонія, Велика Британія, про це говорила і Франція.

Читайте також: Чехія уклала контракти на перші 180 тис. снарядів для України
Теги: Україна президент переговори Петр Павел

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Краще пізно, ніж ніколи: Конгрес США готується схвалити допомогу Україні
Наші союзники дали чітко зрозуміти: Україна не Ізраїль, а Іран не Росія
19 квiтня, 17:49
Участь і індульгенція у війні
Про різницю між участю і індульгенцією
29 квiтня, 13:01
Зеленський запропонував Трампу приїхати в Україну, аби той «зробив певні висновки»
Трамп погодився приїхати в Україну на прохання Зеленського – Bild
10 квiтня, 18:36
Фортифікації на Тарханкутському півострові у Криму, 13.04.2024
Росія ударними темпами будує фортифікації в тимчасово окупованому Криму
16 квiтня, 16:25
Путін виправдовує удари по українських електростанціях помстою за українські атаки на російські нафтопереробні заводи
Bloomberg: Байден став ситуативним союзником Путіна, захищаючи російські НПЗ від України
17 квiтня, 06:45
Пакет допомоги від США міститиме ракети Atacms
США можуть відправити допомогу Україні до кінця тижня, в ній будуть Atacms – сенатор
21 квiтня, 20:10
Зеленський наголосив, що Путін намагатиметься послабити українські позиції перед самітом миру
Зеленський пояснив, чого Україна очікує від Глобального саміту миру
2 травня, 20:27
У Харкові дрон поцілив в землю поміж гаражами та житловими будинками, внаслідок вибуху зайнялися гаражі з автівками та господарчі споруди
Вибухи в Харкові та Дніпрі. Радник Байдена повідомив про плани контрнаступу. Головне за ніч
5 травня, 06:00
Сьогодні, 7 травня, на так званій інавгурація російського диктатора Володимира Путіна будуть присутні шість країн ЄС
«Інавгурація» Путіна: Франція пояснила участь свого представника
7 травня, 11:34

Політика

Чеська ініціатива: Петр Павел розповів, коли Україна отримає першу партію снарядів
Чеська ініціатива: Петр Павел розповів, коли Україна отримає першу партію снарядів
Відставка спікера Джонсона. Палата представників США провела голосування
Відставка спікера Джонсона. Палата представників США провела голосування
Ще рано говорити про ефект наданої допомоги Україні від США – Остін
Ще рано говорити про ефект наданої допомоги Україні від США – Остін
США готують нові пакети військової допомоги Україні
США готують нові пакети військової допомоги Україні
Адмірал НАТО прокоментував просування росіян на фронті
Адмірал НАТО прокоментував просування росіян на фронті
Опозиціонерка підказала, як Захід може покарати грузинську владу
Опозиціонерка підказала, як Захід може покарати грузинську владу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Обстріл Київщини: зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області
16K
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
14K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
13K
Українських чоловіків більше не чекають у притулку для біженців у Нідерландах
11K
Роми обманювали швейцарську владу за допомогою українських паспортів
9491
Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua