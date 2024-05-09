Чеська ініціатива: Петр Павел розповів, коли Україна отримає першу партію снарядів

Подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів

У червні ЗСУ отримають першу партію снарядів в межах чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України. Про терміни постачання та причини затримки розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

«Я і наш прем'єр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів», – сказав Павел.

Однією з причин затримки стала, за його словами, конкуренція, яка виникла через те, що багато сторін знали про зусилля Чехії з термінового пошуку снарядів. Партнерам України довелося відкрито говорити про цю ініціативу, аби залучити до цих зусиль якомога більше країн, пояснив Павел, але таким чином вони також «розкрили свої карти», чим скористалася Росія.

Президент Чехії також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення, Україна зіткнулася з надзвичайними труднощами і продемонструвала неабияку стійкість.

За його словами, Росія набагато сильніша за Україну, і, попри підтримку Заходу, наближається момент, коли людські ресурси ЗСУ і підтримка серед українського населення дедалі більше обмежуватимуть зусилля України.

«У цій ситуації, і я вже давно про це говорю, важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів. Тому що доки у Росії є хоч якась надія на успіх, у неї немає жодних підстав вести мирні переговори», – вважає чеський президент.

Нагадаємо, прем'єр Чехії Петр Фіала заявив у ході візиту до США, що чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України дала можливість накопичити 500 тис. одиниць боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що Чехія знайшла для України вже понад мільйон боєприпасів і доопрацьовує безпекову угоду з Києвом. Про це повідомив чеський президент Петр Павел.

За словами Павела, Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України. Він також додав, що чеська ініціатива – не єдина, подібні розробляють Естонія, Велика Британія, про це говорила і Франція.