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Відставка спікера Джонсона. Палата представників США провела голосування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Відставка спікера Джонсона. Палата представників США провела голосування
Майк Джонсон залишається на чолі Палати представників Конгресу США.
фото: AP

Відставку Джонсона підтримали лише 11 республіканців

Переважна більшість республіканців і демократів у Палаті представників проголосували проти подання  Марджорі Тейлор Ґрін щодо відставки спікера Майка Джонсона. Про це повідомляє Reuters.

Республіканка Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Майка Джонсона у змові з Демократичною партією і запропонувала голосувати за його відставку.

Її ініціативу підтримали лише 11 республіканців, причому решта 196 інших представників цієї партії виступили категорично проти звільнення Джонсона. На підтримку спікера-республіканця також виступили 163 демократи.

Загалом, Джонсона підтримали 359 конгресменів проти 43, семеро утрималися. Таким чином, він залишається на чолі Палати представників Конгресу США.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп просив конгресвумен Марджорі Тейлор Грін відмовитись від ідеї відправити у відставку спікера Палати представників Майка Джонсона.

Як повідомлялося, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, що спікер Майк Джонсон «зрадник» США після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Республіканка погрожувала ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

До слова, лідери демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США оголосили, що блокуватимуть спробу відправити у відставку спікера-республіканця Майка Джонсона, якщо вона буде.

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Теги: США звільнення

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