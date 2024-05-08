Головна Світ Політика
search button user button menu button

США готують нові пакети військової допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США готують нові пакети військової допомоги Україні
Речник Держдепу США Метью Міллер розповів про підготовку нових пакетів допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Слід очікувати оголошення нових пакетів допомоги

Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

Журналісти запитали, чи будуть США прискорювати постачання озброєнь Україні на тлі останньої російської ракетної атаки.

Представник Держдепу сказав, що додаткових оголошень щодо цього він не має. Він нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад $1 млрд.

«Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні», – зазначим Метью Міллер.

Він підкреслив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість. Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

Нагадаємо, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей. 

Раніше повідомлялося, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США.

До слова, допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року. Про це на брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Читайте також: Чи вплине допомога США на хід війни?
Теги: США військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Незапланована перевірка стійкості України виявила, що ми сильніші, ніж здається»
Україну випробовують на витривалість
22 квiтня, 09:40
Ймовірна атака на Ізраїль: США перекидають додаткові сили на Близький Схід
Ймовірна атака на Ізраїль: США перекидають додаткові сили на Близький Схід
13 квiтня, 05:20
Республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона
Загроза усунення спікера Джонсона занепокоїла республіканців у Сенаті
14 квiтня, 02:57
Голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер
Німецький депутат вважає, що ухвалена США допомога Україні може стати останньою
21 квiтня, 23:06
Україна стала першою країною, хто протестував ракети Glsdb на полі бою
Новітні ракети США не виправдали очікувань України: Пентагон назвав причини
26 квiтня, 22:05
Посилення ППО України: Бельгія виділить 200 млн євро
Посилення ППО України: Бельгія виділить 200 млн євро
27 квiтня, 03:18
За словами президента, влада робить все, щоб дати більше зброї для наших воїнів
Фронт та виробництво української зброї. Зеленський провів Ставку
6 травня, 20:15
У ніч проти 1 травня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами
Ракетна атака на Одесу, заборона на імпорт російського урану: головне за ніч
1 травня, 06:07
Американці розмірковують над можливістю війни у країні
Американці готуються до початку громадянської війни? Результати опитування
4 травня, 05:00

Політика

США готують нові пакети військової допомоги Україні
США готують нові пакети військової допомоги Україні
Адмірал НАТО прокоментував просування росіян на фронті
Адмірал НАТО прокоментував просування росіян на фронті
Опозиціонерка підказала, як Захід може покарати грузинську владу
Опозиціонерка підказала, як Захід може покарати грузинську владу
Китай та Сербія будуватимуть «спільне майбутнє»
Китай та Сербія будуватимуть «спільне майбутнє»
Президент Словаччини пропонує провести мирні переговори між Україною та РФ у Братиславі
Президент Словаччини пропонує провести мирні переговори між Україною та РФ у Братиславі
Вірменія відмовилась фінансувати Організацію договору про колективну безпеку
Вірменія відмовилась фінансувати Організацію договору про колективну безпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Обстріл Київщини: зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області
17K
У Харкові та на Полтавщині пролунали вибухи
15K
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
14K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
13K
Українських чоловіків більше не чекають у притулку для біженців у Нідерландах
9886
Роми обманювали швейцарську владу за допомогою українських паспортів

Новини

Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua