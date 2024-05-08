США готують нові пакети військової допомоги Україні

Слід очікувати оголошення нових пакетів допомоги

Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

Журналісти запитали, чи будуть США прискорювати постачання озброєнь Україні на тлі останньої російської ракетної атаки.

Представник Держдепу сказав, що додаткових оголошень щодо цього він не має. Він нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад $1 млрд.

«Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні», – зазначим Метью Міллер.

Він підкреслив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість. Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

Нагадаємо, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей.

Раніше повідомлялося, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США.

До слова, допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року. Про це на брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.