У Києві затримано власника провайдера, який транслює пропаганду Росії

Підозрювані ‒ жителі Кадіївки, син і мати

У 2014 чоловік виїхав до Києва, де дистанційно віддавав накази матері щодо подальших дій і отримував гроші

Правоохоронці викрили власників інтернет-провайдера, які з 2014 року транслюють російські телеканали на Луганщині. Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.

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За даними слідства, підозрювані ‒ жителі Кадіївки, син і мати, власники місцевого товариства, яке здійснює діяльність у сфері телевізійного мовлення.

Підприємство ще до захоплення окремих територій Луганської області транслювало російські пропагандистські телеканали з метою поширення антиукраїнських настроїв серед населення.

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Крім того, фігурант в обмін на «безперешкодне» ведення бізнесу надав дозвіл ворогам користуватись даними абонентів провайдера.

Після подій 2014 року чоловік виїхав до Києва, де до сьогоднішнього дня дистанційно віддавав накази матері щодо подальших дій і отримував гроші.

Навесні 2015 року жінка під керівництвом сина перереєструвала товариство на території захопленого міста відповідно до законодавства псевдореспубліки та отримала свідоцтво «міністерства цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій ЛНР».

Надалі, після підписання «договору про приєднання «ЛНР» до РФ», спільниця за попередньою змовою з сином зареєструвала підприємство за російським законодавством.

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Власникам підприємства-провайдера програмних послуг інкриміновано провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

Служба безпеки України затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який надає послуги на тимчасово окупованій частині Луганщини та співпрацює з окупантами. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного в Києві виявлено понад 7,5 млн у гривневому еквіваленті. На ці кошти накладено арешт.

Оскільки його спільниця перебуває на тимчасово окупованій території, їй повідомлено про підозру заочно.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала трьох російських військових, які під час окупації Харківщини вбили українського патріота. Його тіло розчленували й спалили.