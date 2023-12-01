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В Україні масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 11:01 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксують зліт винищувача Міг-31к.

В Україні масштабна повітряна тривога фото 1

Також у п’ятницю, 1 грудня, о 6:13 в Україні оголошено повітряну тривогу у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській  областях та Києві. Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск окупантами ударних дронів.

Триває 646-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станції та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

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