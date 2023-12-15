Рішення ЄС про 50 млрд євро для України принципово ухвалене – МЗС

МЗС: «Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування»

50 млрд євро від ЄС Україна спрямує на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави

Міністерство закордонних справ України привітало досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Про це йдеться у заяві відомства.

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МЗС заявило, що принципове рішення щодо 50 млрд євро є чітким сигналом, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться.

«Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування», – зазначили у відомстві.

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Пресслужба відомства уточнила, що 50 млрд євро, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС.

Також в МЗС привітали погодження 12-го пакета санкцій ЄС на саміті і зобов’язання Євросоюзу та його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) та Місію військової допомоги, а також через двосторонню допомогу держав-членів.

«Закликаємо ЄС якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру. Підтримуємо пропозицію Європейської Ради прискорити роботу над реформуванням EPF та збільшенням його фінансування для якнайкращого задоволення військових потреб України», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Євросоюзу, ймовірно, домовляться на цьому тижні про виділення близько 50 млрд євро на підтримку України, попри погрози Угорщини накласти вето на це рішення.

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Стало відомо, що уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

Згодом Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

Як повідомлялося, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу. .