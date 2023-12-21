Нідерланди посилять військову присутність у Північному морі через дії РФ

Міноборони країни тепер постійно контролює зону відповідальності Нідерландів у Північному морі

Міністерство оборони Нідерландів закуповує додаткове обладнання для забезпечення безпеки своїх суден, нафтових вишок і вітряних турбін у Північному морі. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони країни.

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Збройні сили також інвестують у супутникові потужності, щоб за допомогою різних інструментів спостереження можна було раніше виявити загрози життєво важливій інфраструктурі на морському дні. Одночасно у Збройних сил Нідерландів з 2027 року з'являться свої супутникові можливості.

За інформацією оборонного відомства відомо, що загрозу в основному становлять надводні кораблі, екіпажі яких здійснюють небажані дії під водою. «Це включає, наприклад, розвідку або пошкодження нафто- і газопроводів чи інтернет-кабелів. Тепер таким зловмисним людям набагато складніше зробити це непомітно. Тому що супутники з радарами із синтезованою апаратурою також розпізнають судна, які вимкнули свою систему ідентифікації», – уточнюється в релізі.

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Крім того, міноборони закуповує два нові кораблі для забезпечення безпеки Північного моря, що підтвердив держсекретар відомства Крістоф ван дер Маат. Вони, за його словами, матимуть невеликий екіпаж і оснащені датчиками та підводним обладнанням для розслідування підозрілих ситуацій.

«Уже шість місяців оборона робить постійний внесок у виявлення загроз на морі. Це робиться в тісній співпраці з береговою охороною. Здобуваючи ці ресурси, військова організація зміцнює свої можливості розвідки та спостереження. Ця здатність сприяє стримуванню можливих виконавців диверсій і шпигунства», – підкреслюється в інформації міністерства.

Міноборони тепер постійно контролює зону відповідальності Нідерландів у Північному морі, а також прилеглу до неї територію. Це також передбачає співпрацю з іншими країнами, що межують із Північним морем.

Як зазначає міністерство оборони, єдине співробітництво здійснюється спільно з НАТО, Об'єднаним експедиційним корпусом і Північним військово-морським співробітництвом. Так, нещодавно в Гаазі було відкрито дослідницький центр з метою забезпечення безпеки підводної інфраструктури – Експериментальний центр з безпеки морського дна.

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Також кілька міністерств Нідерландів працюють разом над Програмою захисту інфраструктури Північного моря, в якій Міністерство інфраструктури та водного господарства відіграє провідну роль.

Раніше міністерство оборони Нідерландів заявило, що російські винищувачі «створювали небезпечні ситуації» біля фрегата Hnlms Evertsen у Чорному морі. Зокрема, капітан судна Джордж Пастур заявив, що для «агресивних дій РФ не було жодних причин». За його словами, росіяни виконували небезпечні маневри поблизу нідерландського корабля впродовж кількох годин.