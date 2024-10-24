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КНДР ізолювала сім’ї солдатів, яких відправили воювати проти України – Reuters

Степан Гафтко
glavcom.ua
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КНДР ізолювала сім’ї солдатів, яких відправили воювати проти України – Reuters
КНДР приховує перебування своїх військ в Україні
фото з відкритих джерел

Щоб не поширювати інформацію про переміщення північнокорейських військ на території України в КНДР ізолювали сім’ї військовослужбовців

У Північній Кореї ізолювали сім’ї військовослужбовців, яких КДНР відправила у Росію для участі у війні проти України. У такий спосіб північнокорейська влада намагається запобігти витоку інформації про переміщення своїх солдатів на територію РФ.

Про це розповів депутат південнокорейського комітету Лі Сонг Квен, слова якого цитує Reuters.

За словами Лі, сім’ї ізолювали в спеціальних місцях під суворим контролем, аби запобігти поширенню будь-яких чуток про участь північнокорейських військ у війні. Крім того, Росія активно набирає перекладачів для допомоги своїм новим військовим союзникам і навчає північнокорейських солдатів користуватися сучасними бойовими технологіями, зокрема безпілотниками.

«Російські військові інструктори зазначають, що північнокорейські війська демонструють високі фізичні показники й моральну витривалість. Проте солдатам бракує знань про сучасні методи ведення бойових дій, що може призвести до значних втрат серед них, якщо їх направлять на передову», – уточнив Лі.

Напередодні адміністрація президента Південної Кореї закликала до негайного виведення військ КНДР із Росії. Сеул попередив, що у відповідь може поставити Україні летальну зброю, якщо військові зв’язки між Пхеньяном і Москвою «зайдуть занадто далеко».

До цього у США встановили, що на початку-середині жовтня північнокорейських солдатів доставили на кораблі з регіону Вонсан до міста Владивосток, а потім відправили на три навчальні полігони на сході Росії.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія може кинути на штурми військових із КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині. 

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

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Теги: росія Адміністрація Президента депутат військові влада Кирило Буданов фронт

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