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    У світі

    Коронавірус у Китаї: жителям 11-мільйонного Уханя заборонили покидати місто

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    Місто&nbsp;Ухань знаходиться в провінції Хубей, його населення складає 11 млн осіб - Коронавірус у Китаї: жителям 11-мільйонного Уханя заборонили покидати місто
    Місто Ухань знаходиться в провінції Хубей, його населення складає 11 млн осіб

    Влада Китаю збирається обмежити поширення коронавірусу

    Жителям китайського міста Ухань, який став епіцентром спалаху пневмонії, з 23 січня заборонено залишати місто без особливих причин.

    Про це повідомляє Global Times.

    Зазначається, що такими заходами влада Китаю збирається обмежити поширення коронавірусу. 

    Влада міста вирішила призупинити роботу автобусів і метро, а також рейсів міжміських поїздів і літаків.

    Скільки часу триватиме заборона, не повідомляється.

    Ухань знаходиться в провінції Хубей, його населення складає 11 млн осіб.

    Раніше стало відомо, що кількість жертв нового коронавірусу зросла до 17. На тлі поширення у Китаї невідомого коронавірусу, у Римі запровадили додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно.

    Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.

    Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

    Також у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

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