Коронавірус у Китаї: жителям 11-мільйонного Уханя заборонили покидати місто



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Місто Ухань знаходиться в провінції Хубей, його населення складає 11 млн осіб

Влада Китаю збирається обмежити поширення коронавірусу

Жителям китайського міста Ухань, який став епіцентром спалаху пневмонії, з 23 січня заборонено залишати місто без особливих причин.

Про це повідомляє Global Times.

Зазначається, що такими заходами влада Китаю збирається обмежити поширення коронавірусу.

Влада міста вирішила призупинити роботу автобусів і метро, а також рейсів міжміських поїздів і літаків.

Скільки часу триватиме заборона, не повідомляється.

Ухань знаходиться в провінції Хубей, його населення складає 11 млн осіб.

Раніше стало відомо, що кількість жертв нового коронавірусу зросла до 17. На тлі поширення у Китаї невідомого коронавірусу, у Римі запровадили додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно.

Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.

Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

Також у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.