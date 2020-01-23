Коронавірус у Китаї: жителям 11-мільйонного Уханя заборонили покидати місто
Влада Китаю збирається обмежити поширення коронавірусу
Жителям китайського міста Ухань, який став епіцентром спалаху пневмонії, з 23 січня заборонено залишати місто без особливих причин.
Про це повідомляє Global Times.
Зазначається, що такими заходами влада Китаю збирається обмежити поширення коронавірусу.
Влада міста вирішила призупинити роботу автобусів і метро, а також рейсів міжміських поїздів і літаків.
Скільки часу триватиме заборона, не повідомляється.
Ухань знаходиться в провінції Хубей, його населення складає 11 млн осіб.
Раніше стало відомо, що кількість жертв нового коронавірусу зросла до 17. На тлі поширення у Китаї невідомого коронавірусу, у Римі запровадили додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно.
Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.
Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.
Також у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.