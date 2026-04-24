Трамп розкритикував принца Гаррі за втручання у політику США через Україну

Президент Сполучених Штатів Америки розкритикував принца Гаррі за спроби вплинути на військову допомогу Україні

Американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами різко прокоментував нещодавню заяву герцога Сассекського у Києві. Принц Гаррі закликав офіційний Вашингтон посилити підтримку України, інформує «Главком».

Представники медіа поцікавилися в американського лідера, наскільки доречними є заклики принца Гаррі щодо припинення війни в Україні, особливо зважаючи на те, що невдовзі до Вашингтона має прибути з офіційним візитом його батько – король Чарльз III.

Дональд Трамп у притаманній йому манері відкинув право принца виступати від імені своєї Батьківщини. «Принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж від імені принца Гаррі. Але я дуже ціную його пораду. Чудова порада», – сказав Трамп.

Зауважимо, заява принца Гаррі в Києві стосувалася виконання США міжнародних зобов’язань стосовно безпеки України. Проте реакція Трампа знову підкреслила напружені особисті стосунки між політиком та родиною Сассекських, а також складність дипломатичного протоколу напередодні візиту британського монарха до Сполучених Штатів.

Після коментаря про Гаррі Трамп переключився на майбутню зустріч із британським монархом.

«До нас приїде король Чарльз, він мій друг. Ми дуже цього чекаємо», – сказав він.

Трамп також похвалився новою бальною залою у Білому домі, де відбудеться вечеря. За його словами, Британія 150 років хотіла нову залу – і тепер отримає «найкращу у світі».

Нагадаємо, принц Гаррі, герцог Сассекський, засновник Фундації Ігор Нескорених під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму, інформаційним партнером якого є «Главком», заявив, що Україна воює за цінності та принципи, на яких базується демократія, перебуває на передньому краї сучасної війни, розробляючи передові дрони та формуючи гнучкі Збройні Сили. Принц Гаррі розказав, що вже втретє приїжджає до Києва і має чітке відчуття того, що насправді має значення.

Герцог Сассекський також висловив впевненість, що з 2014 року Україна перебуває на передньому краї боротьби не лише за свою незалежність.

«Главком» писав, що британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна.