Трамп розкритикував принца Гаррі за втручання у політику США через Україну

glavcom.ua
Дональд Трамп відповів на заклики принца Гаррі збільшити допомогу Україні
Американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами різко прокоментував нещодавню заяву герцога Сассекського у Києві. Принц Гаррі закликав офіційний Вашингтон посилити підтримку України, інформує «Главком».

Представники медіа поцікавилися в американського лідера, наскільки доречними є заклики принца Гаррі щодо припинення війни в Україні, особливо зважаючи на те, що невдовзі до Вашингтона має прибути з офіційним візитом його батько – король Чарльз III.

Дональд Трамп у притаманній йому манері відкинув право принца виступати від імені своєї Батьківщини. «Принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж від імені принца Гаррі. Але я дуже ціную його пораду. Чудова порада», – сказав Трамп.

Зауважимо, заява принца Гаррі в Києві стосувалася виконання США міжнародних зобов’язань стосовно безпеки України. Проте реакція Трампа знову підкреслила напружені особисті стосунки між політиком та родиною Сассекських, а також складність дипломатичного протоколу напередодні візиту британського монарха до Сполучених Штатів.

Після коментаря про Гаррі Трамп переключився на майбутню зустріч із британським монархом.

«До нас приїде король Чарльз, він мій друг. Ми дуже цього чекаємо», – сказав він.

Трамп також похвалився новою бальною залою у Білому домі, де відбудеться вечеря. За його словами, Британія 150 років хотіла нову залу – і тепер отримає «найкращу у світі».

Нагадаємо, принц Гаррі, герцог Сассекський, засновник Фундації Ігор Нескорених під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму, інформаційним партнером якого є «Главком», заявив, що Україна воює за цінності та принципи, на яких базується демократія, перебуває на передньому краї сучасної війни, розробляючи передові дрони та формуючи гнучкі Збройні Сили. Принц Гаррі розказав, що вже втретє приїжджає до Києва і має чітке відчуття того, що насправді має значення. 

Герцог Сассекський також висловив впевненість, що з 2014 року Україна перебуває на передньому краї боротьби не лише за свою незалежність.

«Главком» писав, що британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна.

Читайте також:

Читайте також

Розвідки США та Британії: Україна в кращому становищі за останній рік, попри заяви про «перевагу РФ»
Розвідки США та Британії: Україна в кращому становищі за останній рік, попри заяви про «перевагу РФ»
Вчора, 20:46
Президент зробив заяву про переговори
Відновлення мирних переговорів: Зеленський зробив заяву
22 квiтня, 19:28
Наступні два тижні квітня будуть періодом максимальної інтенсивності боїв
Ворог поспішає провести наступ до кінця місяця: військовий пояснив, у чому причина
13 квiтня, 15:21
Ціни на нафту перевищили $100 після зриву переговорів США та Ірану
Нафта злетіла вище $100 через ризик блокади Ормузької протоки
13 квiтня, 01:36
Іран заявив, що контролюватиме рух в Ормузькій протоці навіть після війни
Іран заявив, що контролюватиме рух в Ормузькій протоці навіть після війни
3 квiтня, 01:29
Зеленський заявив про умову припинення ударів по енергетиці
Путін стане більш договороздатним? Зеленський пояснив роль Близького Сходу у контактах з РФ
30 березня, 12:20
Мурал, прикрашений на будівлі, присвячений взяттю Росією Маріуполя, височіє над мешканцями окупованого українського міста
Reuters: Росія вкладає мільярди в окуповані території України задля остаточної анексії
27 березня, 05:50
Ідея «потрусити бізнес у важкий для країни час» належить голові «Роснефти» Ігорю Сєчину
Путін запропонував великому бізнесу скинутися на війну – The Bell
26 березня, 21:28
Ексчиновника Тернопільської ОВА остаточно визнали винним у хабарі
Верховний Суд залишив вирок ексчиновнику Тернопільської ОВА: подробиці
26 березня, 16:36

Політика

США готують «покарання» для Іспанії за відмову допомогти з Іраном – Reuters
США готують «покарання» для Іспанії за відмову допомогти з Іраном – Reuters
Трамп розкритикував принца Гаррі за втручання у політику США через Україну
Трамп розкритикував принца Гаррі за втручання у політику США через Україну
Іран встановив нові міни в Ормузькій протоці – Axios
Іран встановив нові міни в Ормузькій протоці – Axios
Макрон зробив заяву про своє політичне майбутнє після завершення каденції
Макрон зробив заяву про своє політичне майбутнє після завершення каденції
Франція запропонувала Греції передати Україні усі свої винищувачі Mirage 2000
Франція запропонувала Греції передати Україні усі свої винищувачі Mirage 2000
Путін уперше прокоментував відключення інтернету в Росії
Путін уперше прокоментував відключення інтернету в Росії

Новини

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
