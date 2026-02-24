Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
За словами уповноваженого з прав людини, понад 700 тис. дітей перебувають на окупованих територіях
фото: Дмитро Лубінець

У межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну з російської окупації вдалося повернути 2003 дитини

Україна знайшла інформацію про 20 тис. українських дітей, яких Росія примусово перемістила з української території після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця під час виступу на міжнародній конференції з питань правосуддя Justice Conference, повідомляє DW.

«З погляду міжнародного гуманітарного права, всі українські діти, які фізично зараз на території РФ, – це всі постраждалі від депортації або примусового переміщення. Це тільки щодо 20 тис. українських дітей Україна знайшла інформацію, що їх депортували або примусово перемістили», – каже він.

Омбудсмен зазначив, що за такими цифрами стоїть «справжній намір агресора – геноцид українського народу». За словами Лубінця, Росія ставиться до українських дітей як до мобілізаційного військового ресурсу.

Загалом у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA в Україну з російської окупації вдалося повернути 2003 дитини. Уповноважений з прав людини зауважив, що всі випадки є складними. За його словами, російська сторона часто не підтверджує місцеперебування дітей або відмовляється їх передавати.

«Були ситуації, коли щодо дітей вже висували звинувачення у нібито терористичній діяльності проти російської армії і таких дітей теж вдалося повернути», – зазначив Лубінець.

Нагадаємо, Росія готує масове переселення українців із тимчасово окупованих територій на Далекий Схід і в Сибір, використовуючи населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як резерв робочої сили, а процес подається як «добровільні» державні програми та службові відрядження, що може стати першим кроком до тривалого або постійного переселення.

До слова, Служба безпеки України заочно повідомила про підозру «ексміністру ДНР» Михайлу Кушакову та чотирьом його спільникам, які організували незаконне вивезення вихованців трьох інтернатів Донеччини до РФ у лютому-березні 2022 року.

Читайте також:

Теги: Лубінець депортація діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у Запоріжжі
Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя: постраждав підліток
6 лютого, 03:10
10-річна Елізабет Зуна Кайсагуано, яку разом із матір'ю Розою перехопили біля автобусної зупинки та переправили літаком до ізолятора в Техасі
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
7 лютого, 06:20
Представник ТЦК закликав не робити загальних висновків про мобілізаційні процеси на підставі окремих скарг
Речник Полтавського ТЦК відповів на слова Лубінця про «системну кризу»
11 лютого, 06:57
Внаслідок побиття у дитини виявили переломи та тілесні ушкодження
Львів’янка побила до смерті свого тримісячного сина: суд виніс їй вирок
12 лютого, 17:20
Біля арени зібралися родини гравців і школярі-хокеїсти, багато хто залишав територію зі сльозами на очах
У США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу: є загиблі та поранені
17 лютого, 00:50
Програма «Культурна карта» спрямована на виховання лояльних до Кремля «нових громадян»
Проєкт РФ «Культурна карта 4+85» стирає ідентичність українських дітей – розвідка
18 лютого, 10:56
Департамент освіти розглядає можливість тимчасового переведення учнів початкових класів до найближчих шкіл, де є тепло
Освітній колапс на лівому березі: які школи та садки Києва йдуть на дистанційку (список)
6 лютого, 16:19
Троє дітей отримали опіки та отруїлися димом на Львівщині
Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
8 лютого, 11:57
Прокуратура перевіряє, чи отримали одноразову допомогу випускники навчальних закладів в інші роки
Невиплата допомоги дітям-сиротам: підозру отримав керівник управління освіти Подільської РДА
10 лютого, 09:07

Події в Україні

Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2026
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua