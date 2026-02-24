Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ

У межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну з російської окупації вдалося повернути 2003 дитини

Україна знайшла інформацію про 20 тис. українських дітей, яких Росія примусово перемістила з української території після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця під час виступу на міжнародній конференції з питань правосуддя Justice Conference, повідомляє DW.

«З погляду міжнародного гуманітарного права, всі українські діти, які фізично зараз на території РФ, – це всі постраждалі від депортації або примусового переміщення. Це тільки щодо 20 тис. українських дітей Україна знайшла інформацію, що їх депортували або примусово перемістили», – каже він.

Омбудсмен зазначив, що за такими цифрами стоїть «справжній намір агресора – геноцид українського народу». За словами Лубінця, Росія ставиться до українських дітей як до мобілізаційного військового ресурсу.

Загалом у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA в Україну з російської окупації вдалося повернути 2003 дитини. Уповноважений з прав людини зауважив, що всі випадки є складними. За його словами, російська сторона часто не підтверджує місцеперебування дітей або відмовляється їх передавати.

«Були ситуації, коли щодо дітей вже висували звинувачення у нібито терористичній діяльності проти російської армії і таких дітей теж вдалося повернути», – зазначив Лубінець.

Нагадаємо, Росія готує масове переселення українців із тимчасово окупованих територій на Далекий Схід і в Сибір, використовуючи населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як резерв робочої сили, а процес подається як «добровільні» державні програми та службові відрядження, що може стати першим кроком до тривалого або постійного переселення.

До слова, Служба безпеки України заочно повідомила про підозру «ексміністру ДНР» Михайлу Кушакову та чотирьом його спільникам, які організували незаконне вивезення вихованців трьох інтернатів Донеччини до РФ у лютому-березні 2022 року.