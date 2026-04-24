У центрі Вашингтона зʼявилося 20 тис. ведмедиків на згадку про викрадених українських дітей (фото)

З ведмедиків викладено напис: «Росія викрала 20 000 українських дітей. Поверніть дітей»
фото: Facebook/Olga Stefanishyna

Інсталяцію розміщено неподалік Капітолійського пагорба

На Національній алеї у Вашингтоні встановлено 20 тис. плюшевих ведмедиків. Кожен з них символізує українську дитину, яку Росія викрала під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посолку України в США Ольгу Стефанішину.

Інсталяцію розміщено неподалік Капітолійського пагорба. Поруч пройшов мітинг за участі американських законодавців, релігійних лідерів і правозахисників, які закликали посилити санкції проти Росії та домогтися повернення дітей.

20 тис. ведмедиків на Національній алеї поблизу Конгресу США в центрі Вашингтона
фото: Facebook/Olga Stefanishyna

«Без повернення українських дітей не може бути ні завершення війни, ні тривалого справедливого миру. Вдячні за двопартійну та двопалатну підтримку цього питання в Конгресі, особливо сенаторці Емі Клобучар, конгресмену Майклу МакКолу, сенатору Річарду Блюменталю, конгресмену Джеймі Раскіну, які сьогодні долучилися до акції на підтримку дітей та постійно привертають увагу до важливості повернення дітей та притягнення Росії до відповідальності», – написала вона.

Нагадаємо, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. З них 150 – від початку цього року.

Раніше президент України Зеленський повідомив, що триває підготовка засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, яке відбудеться 11 травня в Брюсселі.

Як відомо, перша леді США Меланія Трамп повідомила, що наразі триває активна робота над питанням повернення українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії. Торік Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій.

До слова, Європол спільно з партнерами з Нідерландів провів скоординовану операцію з виявлення українських дітей, яких було примусово переміщено або депортовано на тимчасово окуповані території, а також до Росії та Білорусі. За результатами роботи вдалося ідентифікувати 45 дітей і передати відповідну інформацію українській стороні для використання в розслідуваннях.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

