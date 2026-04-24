У центрі Вашингтона зʼявилося 20 тис. ведмедиків на згадку про викрадених українських дітей (фото)

На Національній алеї у Вашингтоні встановлено 20 тис. плюшевих ведмедиків. Кожен з них символізує українську дитину, яку Росія викрала під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посолку України в США Ольгу Стефанішину.

Інсталяцію розміщено неподалік Капітолійського пагорба. Поруч пройшов мітинг за участі американських законодавців, релігійних лідерів і правозахисників, які закликали посилити санкції проти Росії та домогтися повернення дітей.

«Без повернення українських дітей не може бути ні завершення війни, ні тривалого справедливого миру. Вдячні за двопартійну та двопалатну підтримку цього питання в Конгресі, особливо сенаторці Емі Клобучар, конгресмену Майклу МакКолу, сенатору Річарду Блюменталю, конгресмену Джеймі Раскіну, які сьогодні долучилися до акції на підтримку дітей та постійно привертають увагу до важливості повернення дітей та притягнення Росії до відповідальності», – написала вона.

Нагадаємо, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. З них 150 – від початку цього року.

Раніше президент України Зеленський повідомив, що триває підготовка засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, яке відбудеться 11 травня в Брюсселі.

Як відомо, перша леді США Меланія Трамп повідомила, що наразі триває активна робота над питанням повернення українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії. Торік Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій.

До слова, Європол спільно з партнерами з Нідерландів провів скоординовану операцію з виявлення українських дітей, яких було примусово переміщено або депортовано на тимчасово окуповані території, а також до Росії та Білорусі. За результатами роботи вдалося ідентифікувати 45 дітей і передати відповідну інформацію українській стороні для використання в розслідуваннях.