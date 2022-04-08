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    Військові на Сході відбили чотири атаки: збили вертоліт, знищили техніку й 50 окупантів

    Військові збили ще один російський вертоліт - Військові на Сході відбили чотири атаки: збили вертоліт, знищили техніку й 50 окупантів
    Військові збили ще один російський вертоліт
    фото з відкритих джерел

    Противник намагається прорвати оборону на окремих напрямках

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Про це повідомляє у фейсбуці ОТУ «Схід».

    «Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атаки. Наші воїни знищили: особового складу – до 50; танків – 4; БМП – 1; ББМ – 1; артилерійських систем – 3;АТ – 4;вертольотів – 1», – йдеться у повідомленні.

    Військові зазначили, що у районі їхньої відповідальності противник намагається прорвати оборону на окремих напрямках. Натомість отримує серйозну відсіч й зазнає втрат.

    «Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта», – зазначили військові.

    Як повідомлялося, російські військові обстріляли сьогодні вокзал у Краматорську. Повідомлялося, що внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули 50 осіб, із них п’ятеро діти.

    Жителі Краматорська розповіли про момент влучення ракети на територію залізничного вокзалу міста.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл вертоліт військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові на Сході відбили чотири атаки: збили вертоліт, знищили техніку й 50 окупантів