Військові на Сході відбили чотири атаки: збили вертоліт, знищили техніку й 50 окупантів

Військові збили ще один російський вертоліт

Противник намагається прорвати оборону на окремих напрямках

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Про це повідомляє у фейсбуці ОТУ «Схід».

«Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атаки. Наші воїни знищили: особового складу – до 50; танків – 4; БМП – 1; ББМ – 1; артилерійських систем – 3;АТ – 4;вертольотів – 1», – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що у районі їхньої відповідальності противник намагається прорвати оборону на окремих напрямках. Натомість отримує серйозну відсіч й зазнає втрат.

«Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта», – зазначили військові.

Як повідомлялося, російські військові обстріляли сьогодні вокзал у Краматорську. Повідомлялося, що внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули 50 осіб, із них п’ятеро − діти.

Жителі Краматорська розповіли про момент влучення ракети на територію залізничного вокзалу міста.

Читайте також: