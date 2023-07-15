Під Києвом чотирирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки

Дівчинка доправлена до лікарні

У селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині ввечері 14 липня 4-річна дівчинка випала з вікна третього поверху багатоповерхівки. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

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За його словами, нещасний випадок стався приблизно о 19 годині вечора. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці.

«На щастя, малолітня жива, нині вона терміново госпіталізована», – заявив Нєбитов.



За попередньою інформацією правоохоронців, дитина випала, спершись на москітну сітку. Свідки уточнили, що дівчинка впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху.



На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у травні в Одесі дворічний хлопчик загинув, випавши з вікна багатоповерхівки.