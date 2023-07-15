Під Києвом чотирирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки
Дівчинка доправлена до лікарні
У селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині ввечері 14 липня 4-річна дівчинка випала з вікна третього поверху багатоповерхівки. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.
За його словами, нещасний випадок стався приблизно о 19 годині вечора. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці.
«На щастя, малолітня жива, нині вона терміново госпіталізована», – заявив Нєбитов.
За попередньою інформацією правоохоронців, дитина випала, спершись на москітну сітку. Свідки уточнили, що дівчинка впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху.
На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, у травні в Одесі дворічний хлопчик загинув, випавши з вікна багатоповерхівки.
Коментарі — 0