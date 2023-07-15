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Під Києвом чотирирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під Києвом чотирирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки
На Київщині дівчинка випала з вікна третього поверху
фото: Telegram / Андрій Нєбитов

Дівчинка доправлена до лікарні

У селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині ввечері 14 липня 4-річна дівчинка випала з вікна третього поверху багатоповерхівки. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

За його словами, нещасний випадок стався приблизно о 19 годині вечора. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці.
«На щастя, малолітня жива, нині вона терміново госпіталізована», – заявив Нєбитов.
 
За попередньою інформацією правоохоронців, дитина випала, спершись на москітну сітку. Свідки уточнили, що дівчинка  впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху.  
 
На місці продовжує працювати  слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у травні в Одесі дворічний хлопчик загинув, випавши з вікна багатоповерхівки.

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Теги: Київ дитина будинок

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